Fernando Tejero desvela el motivo por el que no va a salir tanto en ‘La que se avecina’

Los fans de La que se avecina están todavía celebrando la renovación por dos temporadas más de la serie de los hermanos Caballero tras llegar a un acuerdo con Mediaset España y Prime Video, pero no todo son buenas noticias. Fernando Tejero, que en la comedia vecina interpreta a Fermín Trujillo, ya ha avisado de que su personaje estará mucho menos presente en la nueva tanda de capítulos que se podrán ver en las próximas semanas. En concreto, la temporada 15 llegará a la plataforma el próximo 18 de noviembre, mientras que habrá que esperar más -seguramente hasta primavera- para verla en abierto en Telecinco. El actor ha desvelado que su presencia en esta temporada será muy breve, algo que ha contado en el programa Late Xou, presentado por Marc Giró en La 2.

Pese a que se trata de uno de los personajes principales de la serie junto a Antonio Recio, Coque y Enrique Pastor (que ya no volverá por el ictus sufrido por José Luis Gil, el actor que lo interpretaba), ya ha anunciado que esta vez no lo será. «No sé si debería decirlo, pero salgo solo en un capítulo», ha contado ante la sorpresa del presentador catalán, que no se esperaba esta información, al igual que los espectadores que se enteren. Hay que dejar claro que no se trata de un problema con la producción y que la relación sigue siendo buena, pero el andaluz tiene motivos más que suficientes para ‘fallar’ en la serie, por lo que es muy posible que en las próximas temporadas recupere su presencia habitual como uno de los protagonistas.

Además de aparecer en el edificio de la calle Contubernio, Tejero tenía compromisos con otros proyectos que le han coincidido con las fechas de rodaje de la comedia vecinal, por lo que los guionistas han tenido que adaptar las tramas para justificar su ausencia. Uno de los ‘culpables’ es Alejandro Amenábar, director con el que ha trabajado en su nueva producción.

«Me ha regalado el personaje más bonito de la película. Se llama Blanco de Paz y es una marica mala», ha contado sin poder muchos más detalles de cómo será su personaje. En este caso tendrá que guardarse el secreto para no poder contar demasiado antes del estreno de esta nueva producción que ha sido tan buena experiencia que asegura que le ha dejado «enamorado» del trabajo del director.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de La que se avecina?

La plataforma Prime Video ya ha confirmado que el día 18 de noviembre estrenará los primeros tres capítulos de la temporada 15 en exclusiva. Desde ese día cada semana se irán estrenado uno por semana hasta completar la tanda, algo que ocurrirá a finales del mes de diciembre de 2024.

Pese a los rumores de una posible cancelación, algo que ocurre cada vez que se termina el contrato de los hermanos Caballero con Mediaset, han sido ellos mismos los que han anunciado en el South Festival de Cádiz (un festival especializado en series) que habrá dos temporadas más después de renovar el acuerdo con Mediaset y el gigante del streaming.