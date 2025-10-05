El alimento con el que perderás peso y ganarás músculo sin esfuerzo es de Mercadona y arrasa en España

Cada vez más personas buscan formas sencillas de cuidarse sin renunciar al sabor ni caer en dietas imposibles. Entre el trabajo, las prisas y la falta de tiempo, encontrar un alimento para perder peso que además sea saciante, rico y fácil de incorporar a cualquier comida se ha vuelto todo un reto. Por suerte, hay opciones que marcan la diferencia sin suponer un gran esfuerzo y como cabría esperar, la gran protagonista de hoy, se encuentra en Mercadona.

Los productos que aportan muchas proteínas, pocas calorías y que, además, son agradables al paladar están ganando terreno. Y no es necesario gastar una fortuna ni recurrir a marcas extranjeras: a veces, la solución está más cerca de lo que imaginamos, incluso en el lineal refrigerado de un supermercado de barrio. Es justo lo que ocurre con un producto de Mercadona que se ha vuelto viral entre quienes quieren cuidarse comiendo bien. Se vende en un bote pequeño, discreto, pero tremendamente eficaz. Tanto, que no deja de agotarse. porque además está delicioso, es perfecto para infinidad de recetas y lo mejor de todo: cuesta menos de 3 euros.

Un alimento para perder peso que arrasa en Mercadona

El protagonista es el queso fresco cottage semidesnatado de vaca Hacendado, un producto que, sin grandes campañas de publicidad, se ha convertido en uno de los más buscados. ¿El motivo? Su perfil nutricional es ideal para quienes buscan un alimento para perder peso y tonificar el cuerpo sin sacrificios extremos.

Mercadona lo sabe, y por eso no ha dudado en anunciar en redes que «estamos trabajando en volver a tenerlo lo antes posible» después de que se agotara durante varios días. Ahora hemos de aprovechar porque por fin vuelve a estar disponible, pero no en todas las tiendas aunque sí online, y el consejo que os damos no es en vano: quien lo quiere, tiene que darse prisa.

A simple vista, parece un queso más. Pero cuando descubres sus propiedades y empiezas a incluirlo en tu día a día, entiendes por qué hay tantos clientes que lo compran de tres en tres. Aporta mucho, cuesta poco y, lo más importante, funciona.

Perfecto para ganar músculo sin ganar grasa

Lo que hace especial a este alimento para perder peso es su equilibrio: bajo en calorías (99 kcal por 100 g), con 14 g de proteína de alto valor biológico, sólo 4 g de grasa (2,6 g saturadas), 1,7 g de azúcares naturales y 0,82 g de sal. La lista de ingredientes también convence: leche desnatada pasteurizada de vaca, nata, sal, conservador E202, fermentos lácticos y cuajo microbiano.

Este tipo de queso es ideal para personas que entrenan o que simplemente quieren comer bien sin sumar calorías vacías. Y gracias a su textura cremosa y sabor suave, se puede integrar fácilmente en recetas saladas o dulces.

Por su alto contenido en proteínas, también es un excelente aliado en periodos de pérdida de grasa, ya que ayuda a preservar la masa muscular y aumenta la saciedad, algo clave para no caer en tentaciones. Incluso para personas mayores que necesitan un extra de proteína sin sobrecargar el sistema digestivo, este queso resulta una opción muy útil.

Ideas de recetas rápidas y saludables

¿Y cómo se toma este famoso alimento para perder peso? Aquí tienes algunas propuestas sencillas para incluirlo en tu rutina sin aburrirte:

Desayuno proteico: mezcla el queso con plátano en rodajas, canela y unas nueces. Ideal si entrenas por la mañana o necesitas energía sostenida.

mezcla el queso con plátano en rodajas, canela y unas nueces. Ideal si entrenas por la mañana o necesitas energía sostenida. Ensalada completa : añádelo a un bol de espinacas con manzana, pechuga de pollo y nueces. Aliña con aceite y vinagre de manzana.

: añádelo a un bol de espinacas con manzana, pechuga de pollo y nueces. Aliña con aceite y vinagre de manzana. Snack exprés: pan de centeno con queso cottage, pepino y un toque de eneldo. Refrescante y saciante.

pan de centeno con queso cottage, pepino y un toque de eneldo. Refrescante y saciante. Cena ligera: acompáñalo con calabacín a la plancha, tomate y pavo. Perfecto si quieres algo rápido y bajo en calorías.

acompáñalo con calabacín a la plancha, tomate y pavo. Perfecto si quieres algo rápido y bajo en calorías. A cucharadas: si vas con prisa, una cucharada directa del bote es una opción sana, rápida y muy satisfactoria.

Además, puedes usarlo como base de salsas ligeras, mezclándolo con yogur natural, ajo en polvo y hierbas para acompañar verduras, carnes o incluso como dip saludable para crudités.

Un básico que deberías tener siempre en la nevera

A estas alturas, no sorprende que este alimento para perder peso se haya vuelto uno de los productos más demandados del supermercado. Económico (1,27 € la tarrina de 200 g), saludable, versátil y con un perfil nutricional que lo convierte en un aliado ideal para perder grasa y mantener el músculo.

Muchos lo consideran su arma secreta para cuidar la dieta sin sentirse restringidos. Eso sí, conviene estar atentos: en tienda física no dura mucho, pero todavía puede encontrarse en la tienda online de Mercadona.

Lo interesante de este producto no es sólo su valor nutricional, sino su facilidad para encajar en cualquier tipo de alimentación: desde dietas cetogénicas hasta menús para personas con problemas de colesterol. No es mágico, pero sí muy práctico.

No existen milagros, pero sí productos que nos lo ponen más fácil. Este queso cottage se ha ganado a pulso su fama como alimento para perder peso, gracias a su combinación de sencillez, sabor y eficacia. Es ideal para quienes no quieren complicarse con preparaciones largas, para quienes no tienen tiempo, o simplemente para los que buscan comer bien.

Puede que no tenga un envase llamativo ni un nombre exótico, pero los resultados hablan por sí solos. Si te cuesta encontrarlo en tienda, ya sabes: todavía está online. Pero no te confíes. A este paso, no tardará en volar de nuevo.