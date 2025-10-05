Llega una DANA a España a partir de este día y Jorge Rey lo ha confirmado: las Cabañuelas no mienten

Una DANA llega a España a partir de este día y Jorge Rey confirma lo que las Cabañuelas nos dicen, será mejor que nos preparemos para lo peor. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que tenemos por delante, de vivir al máximo determinados detalles que pueden verse afectados por un cambio en el tiempo que nadie esperaría. La inestabilidad se convierte en el gran enemigo de un otoño que apunta maneras y que puede llegar sin avisar a unos valores realmente sorprendentes.

Este experto en el tiempo que, en su día, no dudó en darnos algunos detalles importantes, está preparado para advertirnos de un fenómeno que por desgracia nos visita casi cada año en estas fechas. Con el cambio de estación, las posibilidades de que llegue una DANA pueden ser cada vez mayor, por lo que, deberemos estar muy pendientes de estos cambios que pueden llegar sin avisar. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede dar lugar a determinados cambios que serán los que nos afectarán de lleno.

Las Cabañuelas no mienten

El sistema que usa Jorge Rey para saber en todo momento en tiempo que nos espera, lleva décadas siendo efectivo. Es una manera de conocer qué es lo que nos está esperando que casi nadie conoce. Teniendo en cuenta que se basa en la observación de la propia naturaleza, es sorprendente lo que consigue.

Se adelanta a todos y ya está empezando a decirnos qué es lo que puede pasar en unos días muy especiales. Dentro de muy poco vamos a vivir unas jornadas en las que tendremos que empezar a prepararnos para dar con algunos cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Habrá llegado ese momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos tiempos. Con la mirada puesta a una fecha en la que deberemos empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, será esencial.

Es hora de visualizar esta situación que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días en los que quizás tocará ver qué es lo que pasa en estos días. Las Cabañuelas nunca mienten, sino todo lo contrario.

Jorge Rey ha confirmado la DANA que llega en breve

El aviso lo ha lanzado un Jorge Rey que se adelanta a todos y no duda en confirmar que llega una DANA en breve. Una situación del todo inesperada que nos sumergirá en lo peor de una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos que tenemos por delante.

Tal y como nos explica Jorge Rey: «En principio, el 12 de octubre esperamos calor por esos vientos de sur… pero también fuertes tormentas». De momento lo que nos espera es algo muy distinto, siguiendo la previsión de la AEMET: «En el nordeste peninsular y Baleares se esperan cielos nubosos o cubiertos, con chubascos afectando al este de Cataluña y norte del archipiélago que irán avanzando de norte a sur, siendo probable que afecten a otras zonas de la fachada oriental peninsular y de las islas. Podrán ser localmente fuertes en litorales de Cataluña, islas Pitiusas y entorno del cabo de la Nao. También se darán cielos nubosos o cubiertos en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, con chubascos ocasionales en el Cantábrico sin descartarse en el resto, más abundantes en su parte oriental y con tendencia a cesar y a abrirse claros. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con abundante nubosidad baja matinal en otras zonas de la mitad norte que dejará bancos de niebla en entornos de montaña. En Canarias, cielos nubosos en los nortes y poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas máximas en aumento en Rías Baixas, con pocos cambios en el resto de Galicia, Alborán y vertiente atlántica sur, y en descenso en el resto, notable en amplias zonas del cuadrante nordeste, Cantábrico, meseta Norte e interiores del este peninsular. Mínimas en ascenso en Extremadura, en descenso en Baleares y en la mitad norte peninsular y en general con pocos cambios en el resto. Podrán superarse los 34 grados en puntos del Guadalquivir y Alborán. Posibles heladas en el Pirineo».

Este domingo vamos a vivir un destacado cambio de tendencia: «Soplará moderado el cierzo en el Ebro, el poniente rolando a levante en el Estrecho y Alborán, el alisio en Canarias y los vientos de componentes norte rolando a este en Galicia, Cantábrico, Baleares y fachada oriental peninsular, con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Ampurdán, norte de Baleares, Canarias y bajo Ebro que también podrían darse en otras zonas del litoral mediterráneo y de Galicia. Vientos flojos en el resto, de componente norte en la mitad norte peninsular, de este en el cuadrante sureste, y con intervalos moderados en las mesetas».