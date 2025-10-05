Marlaska utiliza los actos de la Guardia Civil para arremeter contra el PP: «Propaga odio y miedo»

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha utilizado este domingo los actos centrales de la patrona de la Guardia Civil, celebrados en Cuenca, para cargar contra el PP, al que acusa de utilizar las tragedias, como los incendios que azotaron España el pasado pasado verano, para «propagar odio y miedo».

Marlaska no hace autocrítica sobre su gestión al frente de Interior ni tampoco sobre el escándalo de la trama PSOE, cuyo último episodio conocido es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el PSOE hizo pagos a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, «sin respaldo documental», lo que indicaría la existencia de una caja B en la contabilidad de Ferraz.

El ministro sostiene que España es «uno de los países más seguros del mundo», pese a que el pasado viernes fue tiroteado un joven de 25 años en plena calle en Marbella, que ha fallecido, y las agresiones sexuales con penetración se han disparado un 276% desde que gobierna el feminista Pedro Sánchez.

Recientemente, ha sido sonado el caso de la violación a una niña de 14 años en Madrid a manos de un inmigrante ilegal del centro de menores de Hortaleza, que, como ha revelado en exclusiva OKDIARIO, no era un mena, sino que tiene 23 años.

En cuanto a los incendios del pasado verano y que ha sacado a colación el ministro en los actos de la patrona de la Guardia Civil, Marlaska ya dijo en una comparecencia en el Senado el pasado agosto a instancias del PP que el sistema antiincendios funcionó «perfectamente», pese a que los incendios se saldaron con cuatro víctimas mortales y más de 400.000 hectáreas arrasadas. Y dijo que «el PP distorsiona la realidad».

Este domingo, ha destacado la ejemplar reacción de la Guardia Civil en las catástrofes naturales recientes, como la Dana y los incendios forestales, frente a los «irresponsables» que utilizan las tragedias «para propagar odio y miedo y alimentar un enfrentamiento social del que confían sacar beneficios políticos».

El ministro ha agradecido el esfuerzo realizado por la Benemérita durante la campaña contra los incendios forestales, que ha contado con la participación de miles de agentes de 23 comandancias en la gestión de 78 grandes incendios. «Habéis incorporado a vuestras misiones las relacionadas con la protección civil, ámbito al que habéis trasladado vuestro alto nivel de preparación y profesionalidad», ha elogiado.

Sin embargo, como también reveló OKDIARIO, Marlaska obligó a los GRS que combaten los incendios a pagarse el hotel y la comida. Una situación que afectó a cerca de un centenar de agentes desplegados desde Sevilla, Valencia, León, Zaragoza, Madrid, Pontevedra y Barcelona para prestar servicios de unos cinco días en los incendios de León, Zamora y Orense.

Faltan 20.000 agentes

El ministro también ha destacado en su discurso «el máximo histórico de efectivos alcanzado en 2025 en la Guardia Civil, que ha superado los 83.000 agentes, más que nunca en toda su historia». Sin embargo, agentes en activo en la Benemérita hay 76.000 -el resto a los que se refiere están en reserva-, que, como ha informado este domingo OKDIARIO, llevan siete años reclamando a Marlaska pistolas eléctricas paralizantes, pero hasta el momento sólo les ha dotado de 400, mientras que las cámaras de grabación directamente se las niega.

Interior también ha dejado a los agentes con un curso a medias por falta de dinero, pero gasta 300.000 euros en regalos.

En concreto, actualmente, en la Guardia Civil hay en activo 6.659 cabos primeros, 600 cabos y 59.700 guardias, 666 subtenientes, 1.177 brigadas, 2.359 sargentos primeros, 2.434 sargentos, 36 generales, 137 coroneles, 313 tenientes coroneles, 513 comandantes, 1.260 capitanes y 1.380 tenientes. Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), «faltan 20.000 agentes de la Guardia Civil para poder dar una buena seguridad a sus demarcaciones y que puedan tener los mismos derechos laborales que la Policía Nacional, por ejemplo, un turno de trabajo 6X6».

Durante el acto celebrado en Cuenca se han impuesto diversas condecoraciones de la Guardia Civil a miembros del Cuerpo, miembros de las Fuerzas Armadas y de otros Cuerpos de Seguridad, así como a personal civil y agentes caninos de la Guardia Civil en sus categorías de Gran Cruz, Cruz de Plata, Cruz con distintivo Rojo y Blanco.

Gran Cruz de la Guardia Civil

El ministro del Interior ha concedido el máximo reconocimiento en la Guardia Civil a la abogada general del Estado que redactó la querella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado y defendió la amnistía para los separatistas catalanes, una traición a España por siete votos.

Se trata de Zaida Isabel Fernández Toro, jefa del departamento penal de la Abogacía General del Estado, quien también se posicionó contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al paralizar el acuerdo de conformidad de Alberto González Amador, en el marco de la investigación judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

La Gran Cruz no está pensionada, pero se concede «por servicios o hechos extraordinarios». El artículo 5 de la Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil, dispone que es concedida «a oficiales generales, personal civil, unidades, entidades y patronazgos, para lo que se tendrá en cuenta el rango institucional, administrativo, académico o profesional de la persona, unidad o entidad recompensada, en atención a los sobresalientes méritos y circunstancias que concurran en ellos relacionados con el Cuerpo de la Guardia Civil o la seguridad pública».

Los recompensados con la Gran Cruz tienen derecho al tratamiento de excelencia, como recoge el artículo 22 de la orden por la que se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil.