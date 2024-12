La hazaña de Riqui Puig: jugó media hora con el cruzado roto y asistió para meterse en la final de la MLS

Riqui Puig se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en la final de la Conferencia Oeste de la MLS ganada el sábado por Los Angeles Galaxy (1-0) contra los Seattle Sounders. Según informó este domingo el conjunto angelino, el centrocampista español se lesionó en la segunda parte y jugó 30 minutos lesionado. Fueron suficientes para asistir a Dejan Joveljic en el gol que daría el pase a la final de la MLS.

Puig, ex jugador del Barcelona, se perderá de esta forma la final de la MLS Cup que los Galaxy disputarán el próximo 7 de diciembre en casa contra los New York Red Bulls. «Puig se lesionó en la segunda mitad del partido (contra los Sounders) y siguió jugando más de treinta minutos a pesar de la lesión y dio la asistencia para la victoria en el gol de Dejan Joveljic», informaron los Galaxy en un comunicado.

El centrocampista español, uno de los jugadores más en forma de los Galaxy en las últimas semanas, se someterá a una operación en una fecha todavía por decidirse. Riqui Puig se ha convertido en un auténtico héroe en Los Angeles después de jugar 30 minutos con el cruzado roto y dar la asistencia del gol del triunfo. En la final se medirán al New York Red Bull, que se impuso al Orlando City por la mínima (0-1).

Midfielder @RiquiPuig has sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his left knee.

Puig sustained the injury in the second half of the match, continuing to play over thirty minutes despite his injury, and providing the game-winning assist on Dejan Joveljić’s 85th… pic.twitter.com/roTZASvPZ3

— LA Galaxy (@LAGalaxy) December 2, 2024