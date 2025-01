El estado de la pierna de Riqui Puig en una foto que impacta a todos

Hace algo más de un mes, el español Riqui Puig se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en la final de la Conferencia Oeste de la MLS ganada el sábado por Los Ángeles Galaxy contra los Seattle Sounders, y a pesar de eso el centrocampista siguió compitiendo durante media hora, algo que dio la vuelta al mundo.

El ex jugador del Barcelona se perdió la final de la MLS Cup que los Galaxy disputaron contra los New York Red Bulls, venciendo por 2-1 y conquistando el título. «Riqui Puig se lesionó en la segunda mitad del partido (contra los Sounders) y siguió jugando más de treinta minutos a pesar de la lesión y dio la asistencia para la victoria en el gol de Dejan Joveljic», informaron los Galaxy en un comunicado en su momento. El centrocampista español, pieza clave de los Galaxy estas últimas temporadas, pasó por el quirófano y desde entonces trabaja a diario en su recuperación, tal y como comparte en sus redes sociales.

🇪🇸❤️‍🩹 Riqui Puig shows the reality of ACL injury recovery… best of luck to him on his journey back to the pitch. 🔜 pic.twitter.com/Ey38YKWkJJ



De hecho, una de las fotos haciendo trabajo de fuerza en el gimnasio junto a los recuperadores se ha hecho viral por el impactante estado de la pierna operada, que se ve mucho más fina que la otra y con muy poca musculatura. Es algo normal porque esa pierna la tiene prácticamente inmovilizada todavía y hasta dentro de unos meses no podrá ejercitarla. Sin embargo, mientras tanto hace trabajo de recuperación y también fortalece el resto del cuerpo para volver lo mejor posible a la competición dentro de unos meses.

Solo dos años después de su mediático desembarco en Estados Unidos, Riqui Puig es un ídolo en LA Galaxy, equipo que se mueve al ritmo que marca el ex jugador del Barcelona. De 25 años, el catalán se lució en la temporada regular con 13 goles y 15 asistencias en 29 partidos. Solo un tropiezo inesperado en el último encuentro de la temporada regular impidió que los Galaxy acabaran primeros en su conferencia.

Con estrellas a lo largo de su andadura como David Beckham o Landon Donovan, LA Galaxy es el equipo más laureado de Estados Unidos con cinco ediciones de la MLS Cup. Sin embargo, la última de ellas databa del año 2014, y ha sido ahora cuando ha vuelto a proclamarse campeón por todo lo alto. Riqui Puig triunfa en Estados Unidos y también tiene la oportunidad de reivindicarse después de su controvertida salida del Barcelona, el club en el que se formó desde muy joven y en el que finalmente no pudo consolidarse en la primera plantilla.

«Me siento muy importante y el míster, los compañeros y el club me dan confianza», comentó el pasado marzo en una entrevista con EFE sobre su situación en el Galaxy. «Ir a Europa lo veo ahora un poco lejos. Quiero quedarme unos años, si puedo marcar una huella dentro del Galaxy, y que la gente hable bien de mí», agregó.

Riqui Puig shared an update on the rehab process of his knee.

The midfielder tore the anterior cruciate ligament (ACL) in his knee during the Western Conference final in November. pic.twitter.com/klOaSS4KQV

— ESPN FC (@ESPNFC) January 22, 2025