La Policía Nacional ha detenido a seis personas en España, Países Bajos y Bélgica por su presunta implicación en el encargo y ejecución del asesinato de un ciudadano holandés en Fuengirola (Málaga), en diciembre de 2024, por un ajuste de cuentas. Además, han informado que también se ha identificado un séptimo supuesto implicado que murió en un intercambio de disparos con la policía neerlandesa.

Entre los detenidos en España, como ya adelantó OKDIARIO, se encuentra el sicario belga de origen magrebí y 17 años que ejecutó el crimen. El menor fue contratado en Países Bajos para llevar a cabo el crimen, pese a ser de nacionalidad belga. El sicario fue detenido en Málaga por la Brigada de Policía Judicial cuando hacía un seguimiento de una nueva víctima montado en un patinete.

Entre los seis arrestados se cuentan dos ciudadanos neerlandeses que actuaron supuestamente como cooperadores directos. Investigaciones posteriores confirmaron que, tras el asesinato, las mujeres que le proporcionaron las armas al sicario huyeron desde España a Francia y Países Bajos. Los arrestados están imputados por delitos de asesinato, depósito de armas de guerra y pertenencia a organización criminal.

Acribillado a tiros en Fuengirola

El asesinato se produjo durante la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima, de 25 años, fue asesinada en la vía pública con múltiples disparos, cometidos con un fusil de asalto. Junto al cadáver, se recuperó el arma utilizada y los casquillos, lo que evidenciaba el uso de munición de guerra. De hecho, los investigadores pudieron comprobar que el arma fue trasladada por tres mujeres neerlandesas desde París a la localidad malagueña.

Las primeras indagaciones permitieron conocer que la víctima del sicario de la Mocro Maffia trabajaba en un club cannábico situado junto al lugar del crimen. Esa madrugada se encontraba en el interior con otros dos colaboradores del club, momento en el que el autor, vestido de negro y con la cara cubierta, ya esperaba apostado en las inmediaciones.

La Mocro Maffia

Aprovechando la salida del último cliente, el sicario contratado por la Mocro Maffia disparó en varias ocasiones contra la víctima en la puerta de acceso al establecimiento, logrando este cerrarla y salvar su vida de forma momentánea. Durante el asesinato, la víctima recibió múltiples disparos al ser sorprendido por el agresor, quien posteriormente arrojó el fusil bajo un vehículo cercano y huyó en una bicicleta que tenía preparada en las inmediaciones.

Los investigadores desconocen la motivación concreta del asesinato, aunque han apuntado que los indicios permitieron a los agentes relacionar los hechos con un posible ajuste de cuentas dentro del crimen organizado neerlandés, lo que condujo a que, en apenas cuatro días, pudieran identificar a los autores.