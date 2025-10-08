Israel intercepta la segunda flotilla pro-Gaza con 8 miembros españoles en aguas internacionales

El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles en aguas internacionales los nueve barcos que integran la segunda flotilla pro-Gaza, la Flotilla de la Libertad, en la que participan ocho españoles. Esta se produce días después de interceptar la Global Sumud Flotilla, que también perseguía llegar a las costas del enclave palestino.

La flotilla pro-Hamás ha denunciado que los buques militares israelíes han rodeado las nueve embarcaciones en la madrugada de este miércoles, pasadas las 4:30 horas (hora local), algo que han calificado como «ataque e interceptación ilegal» contra tres de sus barcos. Se refieren, concretamente, a los conocidos como Gaza Sunbirds, Alaa al Najajr y Anas al Sharif. Este último recibe el nombre de uno de los periodistas muertos de la cadena qatarí Al Yazira.

El bloqueo se produjo, según la información aportada por la flotilla, a 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) de las costas de Gaza. Luego, a las 7:45 horas a 110 millas náuticas (unos 204 kilómetros) de la costa de Gaza, han sido «asaltados» el resto de los veleros de Thousand Madleens y el barco Conscience, «también en aguas internacionales».

Además de los 8 españoles, entre los tripulantes de la flotilla había «médicos, periodistas y funcionarios electos». Los miembros de la flotilla financiada por Hamás aseguran que estos han sido «secuestrados» por los soldados israelíes que habrían impedido así, sostienen, «que la ayuda llegue a los hambrientos hospitales de Gaza».

Por el momento, se desconoce dónde están los detenidos, indican. «Israel no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales a bordo de estos barcos», señala David Heap, del Comité Directivo de la Coalición de la Flotilla de Canadá y la Flotilla de la Libertad: «Nuestros voluntarios no están sujetos a la jurisdicción israelí (…) Su detención es arbitraria, ilegal y debe terminar de inmediato».

En cuanto a la Global Sumud Flotilla, insiste en que los veleros «fueron interceptados ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes» y sus ocupantes «han sido secuestrados contra su voluntad y están siendo retenidos en condiciones desconocidas».

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Israel ha detallado que «las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí», y ha aclarado que todos los miembros de la flotilla están en «buen estado de salud». Ha adelantado también que se les deportará «rápidamente». Asimismo, ha resaltado este nuevo intento «inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate».

La Global Sumud Flotilla ha dicho que aprendieron «de los abusos y encarcelamiento que experimentaron durante la pasada semana lo vital que es una intervención temprana de las embajadas». Así, han exigido que «los gobiernos actúen ahora», porque su silencio, critican, «permite los abusos». Con ello han intentado meter presión a la población para que «pida a embajadas y gobiernos que demanden condenas a estas violación del Derecho Internacional, la liberación de todos los participantes y el fin del cerco ilegal y el genocidio de Israel contra el pueblo palestino».

Los miembros de la flotilla pro-Hamás que han regresado ya a España han denunciado, incluso, «torturas» por parte de las autoridades israelíes, aunque no hay constancia de que así haya sido y ninguno presenta signos de violencia ni heridas. Es más, algunas de sus críticas respecto al trato recibido en Israel durante su detención destacan que «bajaron el aire acondicionado», que los asientos eran «duros» o que el «agua potable» de la habitación en la que los encerraron era «deficiente».

Por todo ello, tildaron a Israel de «Estado fascista» y han llegado a equiparar su situación durante el arresto con las condiciones en las que vivían los prisioneros de Auschwitz que fueron víctimas de la Alemania nazi y sus planes de exterminio. Una española, Reyes Rigo, no fue liberada junto al resto, sino que continuó detenida por morder a una funcionaria. En principio, será puesta en libertad este miércoles.