Carrera GP Países Bajos F1, en directo online: minuto a minuto de Alonso y Sainz en el Gran Premio de Zandvoort
Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía esperan poder vivir un fin de semana positivo en el circuito de Zandvoort
En la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en el Gran Premio de Holanda
A qué hora es en España y dónde ver online en vivo el GP de Holanda
El Mundial de Fórmula 1 2025 ha regresado este fin de semana por todo lo alto con el emocionante Gran Premio de Holanda después de unas semanas de parón. Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía esperan protagonizar este domingo una gran carrera en el circuito de Zandvoort, aunque los favoritos, como durante todo el campeonato, siguen siendo los McLaren.
El primer Gran Premio que se celebró en el circuito de Zandvoort tuvo lugar en 1952, por lo que se trata de un enclave mágico que costa de 4,259 kilómetros, un total de 14 curvas y dos zonas de DRS. Este sábado en la clasificación no hubo sorpaso. Como mucho, la sorpresa se la llevó Lando Norris viendo como su compañero, el líder del Mundial de Fórmula 1 2025, Oscar Piastri, le arrebataba la pole en la Q3 después de un fin de semana de dominio del británico en los entrenamientos. Como a lo largo de todo el campeonato, el australiano sacó ese plus que le puede acabar convirtiendo en campeón del Mundial de F1. De momento, este domingo una nueva oportunidad de victoria en un circuito en el que es difícil adelantar como Zandvoort.
Para la carrera de este domingo, hay que destacar que Alonso y Sainz se colaron finalmente entre los diez primeros de la parrilla. El asturiano fue décimo tras un sólo ataque y el madrileño noveno, a cinco milésimas de Liam Lawson, octavo. Max Verstappen saldrá tercero por detrás de los McLaren, Isack Hadjar, la gran sorpresa, cuarto, con George Russell y los Ferrari por detrás con Charles Leclerc sexto y Lewis Hamilton séptimo.
En la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la carrera de este Gran Premio de Holanda del Mundial de Fórmula 1 2025, donde obviamente prestaremos especial atención a Sainz y a Alonso.
¡Alonso escala hasta la novena posición!
El asturiano intenta ganarle la posición a Pierre Gasly, quien goza de ruedas duras de 34 vueltas.
Sanción para Antonelli
La FIA ha sancionado con 10 segundos de penalización a Kimi Antonelli por su contacto con Charles Leclerc.
¡Drama para Ferrari! Accidente de Leclerc en el mismo punto que Hamilton
El piloto monesgasco se despide también de la carrera tras salirse en la curva 3, la misma donde se chocó Hamilton vueltas atrás. Los dos Ferrari se despiden de los puntos.
¡Alonso ya ha pasado a Bortoleto!
El asturiano escala hasta la decimoquinta posición
¡Vuelta rápida de Alonso!
El asturiano, ya con un neumático nuevo, ha registrado un crono de 1:13.719. Alonso está obligado a adelantar a muchos monoplazas si quiere entrar en el top 10.
Tremendo enfado de Alonso por radio, que pide hacer un undercut
«No sé cuál es el balance. Siempre me metéis en tráfico, así que no lo sé», dijo Fernando Alonso a los ingenieros de su equipo mostrando su indignación. Y es que el asturiano permanece atascado detrás de Tsunoda que no consigue ganarle la posición a los dos Haas. «Hagamos un undercut ante esta gente. Haced algo», agregó el español.
¡Norris ya está a menos de dos segundos de Piastri!
El australiano ha cedido otras dos décimas en la última vuelta. Vaya batalla entre los dos pilotos de McLaren.
¡Sanción para Sainz!
El piloto madrileño de Williams ha recibido una sanción de 10 segundos por su incidente con Lawson.
¡Vaya pique entre Charles Leclerc y George Russell!
Los dos pilotos se han tocado en las curvas 11-12 y ha acabado con el monegasco por delante.
Piastri saca ya más de dos segundos a Norris
Los dos pilotos de McLaren se están mostrando intratables en el circuito de Holanda, mientras que Verstappen ha cedido 1,4 con Norris.
¡Sainz vuelve a boxes tras su pinchazo!
El madrileño quiere un juego nuevo de neumáticos blandos, así como de un cambio de alerón delantero.
Drama para los españoles en Zandvoort: ¡Pinchazo de Sainz!
Tanto el piloto español como Liam Lawson empezaron a caer en el orden de parrilla.
¿Qué ha podido provocar el accidente de Hamilton?
La intensa lluvia ha podido ser una de las causas de que el británico se saliera en la curva 3 y chocase contra las protecciones en la salida.
¡Safety car! Fuerte accidente de Hamilton que perjudica a Alonso
El piloto británico sufrió un fuerte choque en la tercera curva del circuito de Zandvoort. El de Ferrari perdió totalmente el control de su monoplaza.
Así está la carrera del GP de Holanda después de las primeras 20 vueltas
- Piastri
- Norris
- Verstappen
- Hadjar
- Leclerc
- Russell
- Hamilton
- Lawson
- Sainz
- Albon
Piastri lanza un mensaje de advertencia por radio
«Estoy empezando a sufrir con mis neumáticos traseros».
¿Cuántos segundos separan a Verstappen de Piastri en la carrera?
Un total de 12 segundos es la diferencia entre ambos pilotos en el circuito de Zandvoort.
Oscar Piastri, sobre la lluvia en Zandvoort: «Tengo gotas de agua en mi visor»
El piloto australiano realizó este comentario por radio a su equipo tras cumplirse la amenaza de lluvia sobre el trazado del GP de Holanda.
Y ahorra Norris recorta cuatro décimas a Piastri
Lando busca asaltar el primer puesto que ostenta su compañero de McLaren.
¡Norris adelanta a Verstappen y recupera la segunda posición!
El piloto británico ha recuperado la segunda plaza que le había arrebatado Max Verstappen nada más comenzar la carrera.
¡Ojo! Amenaza de lluvia en Zandvoort
Hay previsión de lluvia a partir de la octava vuelta. Habrá que ver si los equipos tendrán que recurrir a poner neumáticos intermedios.
Mala salida de Alonso; Sainz se mantiene
El piloto asturiano perdió dos posiciones en la clasificación y se encuentra en la decimotercera plaza en el inicio de la carrera en Zandvoort. Por su parte, Carlos Sainz mantuvo su noveno puesto y Alex Albon realizó muy buena salida al meterse entre los 10 primeros.
¡Salida meteórica de Verstappen!
El piloto holandés de Red Bull salió al ataque para ganarle la posición a Lando Norris y colocarse segundo nada más comenzar por detrás de Oscar Piastri.
¡Arranca la carrera del Gran Premio de Holanda!
«Aquí siempre ha sido a una parada»
Esas son las palabras de Fernando Alonso a pocos minutos de que arranque la carrera en Zandvoort. Hay que recordar que Aston Martin se guardó un juego de neumáticos duros extra, algo que podría ser clave si finalmente se va a dos paradas.
Viaje exprés de Courtois
De jugar este sábado por la noche en el Santiago Bernabéu el Real Madrid-Mallorca directo al circuito de Zandvoort. Buena maratón del portero madridista para disfrutar de su pasión, la F1.
Max Verstappen ‘juega’ en casa
A pesar de que Max Verstappen disputa esta carrera en su tierra, arrancará el Gran Premio de Holanda desde la tercera posición por detrás de los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.
¿Desde qué posición salen Fernando Alonso y Carlos Sainz en el GP de Holanda?
Alonso y Sainz se colaron finalmente entre los diez primeros de la parrilla. El asturiano fue décimo tras un sólo ataque y el madrileño noveno, a cinco milésimas de Liam Lawson, octavo.
¡Buenas tardes!
Arranca la retransmisión del Gran Premio de Fórmula 1 en Holanda, donde Fernando Alonso y Carlos Sainz y compañía esperan protagonizar este domingo una gran carrera y sumar puntos en el circuito de Zandvoort.
Norris protagoniza una espectacular vuelta
El británico registró un 1:12.379 y metió seis décimas a Oscar Piastri en la última curva.