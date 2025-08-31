Carrera GP Países Bajos F1, en directo online: minuto a minuto de Alonso y Sainz en el Gran Premio de Zandvoort

El Mundial de Fórmula 1 2025 ha regresado este fin de semana por todo lo alto con el emocionante Gran Premio de Holanda después de unas semanas de parón. Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía esperan protagonizar este domingo una gran carrera en el circuito de Zandvoort, aunque los favoritos, como durante todo el campeonato, siguen siendo los McLaren.

El primer Gran Premio que se celebró en el circuito de Zandvoort tuvo lugar en 1952, por lo que se trata de un enclave mágico que costa de 4,259 kilómetros, un total de 14 curvas y dos zonas de DRS. Este sábado en la clasificación no hubo sorpaso. Como mucho, la sorpresa se la llevó Lando Norris viendo como su compañero, el líder del Mundial de Fórmula 1 2025, Oscar Piastri, le arrebataba la pole en la Q3 después de un fin de semana de dominio del británico en los entrenamientos. Como a lo largo de todo el campeonato, el australiano sacó ese plus que le puede acabar convirtiendo en campeón del Mundial de F1. De momento, este domingo una nueva oportunidad de victoria en un circuito en el que es difícil adelantar como Zandvoort.

Para la carrera de este domingo, hay que destacar que Alonso y Sainz se colaron finalmente entre los diez primeros de la parrilla. El asturiano fue décimo tras un sólo ataque y el madrileño noveno, a cinco milésimas de Liam Lawson, octavo. Max Verstappen saldrá tercero por detrás de los McLaren, Isack Hadjar, la gran sorpresa, cuarto, con George Russell y los Ferrari por detrás con Charles Leclerc sexto y Lewis Hamilton séptimo.

En la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la carrera de este Gran Premio de Holanda del Mundial de Fórmula 1 2025, donde obviamente prestaremos especial atención a Sainz y a Alonso.