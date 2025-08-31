Cabreo mayúsculo de Alonso con Aston Martin: «¡Haced algo, coño!»

Aston Martin desesperó a Fernando Alonso en la carrera del Gran Premio de Holanda. Después de que el abandono de Lewis Hamilton arruinase su estrategia a una parada con neumático medio y duro –había entrado a boxes justo antes del accidente del Ferrari–, el piloto español no se quedó callado ante la pasividad y la poca capacidad de reacción de su equipo tras quedarse atascado en un tren de coches que estaban por delante.

Alonso estaba decimocuarto en la relanzada tras el coche de seguridad por el accidente del inglés y tenía bastante más ritmo que los de delante, pero las características del circuito de Zandvoort le impedía adelantar a Yuki Tsunoda y al resto. Por eso, el asturiano pidió cambiar de estrategia y realizar «un undercut o algo» mediante un mensaje por radio en el que quedó claro su enfado con Aston Martin.

🗣️ ALONSO, DESESPERADO POR RADIO CON LA ESTRATEGIA: «SIEMPRE ME PONÉIS EN TRÁFICO. HAGAMOS UNDERCUT. NO SÉ, HAGAMOS ALGO» 😡#DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/wRi9FfjVsm — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

Al ser preguntado por cómo iba la gestión de neumáticos, Alonso respondió totalmente enfurecido: «¡No lo sé joder! ¡Siempre me ponéis en puto tráfico! ¡No lo sé!». Silencio estampa en el muro de la escudería británica, que rápidamente tuvo que obedecerle y mandarle de vuelta a boxes para colocar en su monoplaza ese juego extra de gomas duras que tenían guardadas de los entrenamientos.

Alonso estalla contra Aston Martin en Holanda

Para colmo, Alonso tuvo que soportar, una vez más en este Mundial de Fórmula 1 2025, como Lance Stroll volvía a ser el beneficiado de la estrategia del equipo escalando de la última a la novena posición en pleno caos durante la bandera amarilla. Aunque no se daba por vencido, la carrera del asturiano estaba prácticamente arruinada tras esta catarata de mala suerte que una vez le perjudicaba a él y no a su compañero.

«¡Vamos a hacer undercut con esta gente, no sé, haced algo!». «Sí, Fernando, estamos discutiéndolo», dijo el equipo antes de acatar las órdenes de su piloto. Como de costumbre, Alonso tenía razón y escaló poco a poco hasta la novena posición, favorecido por el accidente del otro Ferrari, el de Charles Leclerc.