La FIA provoca el mayor enfado de la carrera de Sainz: «¡Quiero hablar con ellos!»

Carlos Sainz no se contuvo más y explotó contra la FIA en uno de los mayores enfados de su carrera al conocer la sanción de 10 segundos por su choque rueda con rueda con Liam Lawson. En primer lugar, justo después del pinchazo el piloto español llamó «estúpido» al neozelandés por bloquearle en la curva 1 cuando claramente el madrileño iba más rápido para adelantarle y ponerse séptimo.

Y luego, tras caer hasta el final y enterarse de la dura penalización impuesta por la FIA, Sainz pidió directamente a su equipo, Williams, por radio reunirse al terminar la prueba del Gran Premio de Holanda con los comisarios. «Aseguraos de que vamos a comisarios después de la carrera. Quiero hablar con ellos». Así de directo fue el español, que vivió otra pesadilla este domingo en el circuito de Zandvoort.

🗣️ CARLOS SAINZ, MUY ENCENDIDO CON SU SANCIÓN «Asegurémonos de que visitamos a los comisarios. Quiero tener una charla con ellos»#DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/R6dKNqUw1a — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

Un Mundial de Fórmula 1 2025 totalmente aciago para Carlos que tuvo otro oscuro episodio en la primera de las últimas diez carreras del año de su debut con Williams. Cuando no es otro piloto es su equipo y cuando no es Williams, la FIA. Siempre hay algún factor que arruina a Sainz, que para colmo esta vez vuelve a ver a su compañero, Alex Albon, en el quinto puesto.

La FIA se ceba con Sainz en Zandvoort

Un sanción totalmente desproporcionada que llega un día después del perdón de la FIA a su chico mimado, George Russell, que salió airoso de un amago de embestida a Fernando Alonso que no acabó en accidente del asturiano de milagro. Y sobre todo en el año en el que su padre se postuló a la presidencia de la Federación Internacional ante el enfado de Ben Sulayem, que con una medida de tintes dictatoriales barrió su candidatura al acelerar los plazos para presentarla.

Su explicación del choque antes de declarar

«Justa o injusta… El incidente con Lawson me ha impedido luchar por un top 5. Ha pasado muchas veces. Os podéis imaginar mi frustración. Hay otros pilotos con los que puedes hacer un paralelo. Lo llevo haciendo años en esta curva», dijo antes de dar una lista de nombres. «Por alguna razón que todavía no entiendo hemos tenido un contacto con Liam, no es la primera vez que a alguien le pasa con él. Todavía me lo tienen que explicar. Estoy muy confundido», añadió.

«Lo he tenido que ver para ir a que me lo expliquen. Es algo que me preocupa por el motorsport. Que luego el de fuera reciba una penalización de 10 segundos. Puedes decir incidente de carrera, perfecto, pero de ahí a decidir darle 10 segundos al piloto que va por fuera. Es inaudito y no tiene ningún tipo de sentido. Me lo tienen que explicar», insistió.

«El de Antonelli no lo he visto, he visto el mío y es ridículo. El problema es que son las dos cosas. Súper frustrado de perder diez puntos hoy, es la historia de mi temporada y me está empezando a dar mucha rabia. Iba rápido, delante de Alex y ahora el quinto y yo último. Siempre acaban pasando este tipo de cosas, lo tendré que mirar con más atención. Escogeré mejor las batallas, Lawson no es alguien con el que hacer un paralelo. Ni siquiera le estaba adelantando, aun así ha decidido que era mejor abrir el volante y chocar», aclaró.