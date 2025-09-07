Carrera GP de Italia F1 en directo hoy | A qué hora es y dónde ver el Gran Premio de Monza online en vivo

El Mundial de Fórmula 1 2025 vive hoy su momento culminante en el Gran Premio de Italia. Tras una de las clasificaciones más igualadas y emocionantes del año, la parrilla está definida en el mítico Autódromo Nacional de Monza. Max Verstappen se hizo con una pole position espectacular por apenas 77 milésimas, pero la presión será máxima desde la primera curva con los dos McLaren de Lando Norris (2º) y Oscar Piastri (3º) justo detrás, listos para el ataque.

La afición local, los tifosi, centrarán sus esperanzas en Charles Leclerc, que partirá desde una prometedora cuarta posición con su Ferrari. Para los pilotos españoles, la carrera presenta dos escenarios muy diferentes: Fernando Alonso arrancará desde la octava plaza, una posición ideal para luchar por puntos importantes, mientras que Carlos Sainz se enfrenta a una difícil remontada desde el 13º puesto tras no lograr pasar a la Q3 en la jornada de ayer.

Toda la acción se enmarca en un campeonato que, hasta ahora, tiene a McLaren como gran protagonista, con Oscar Piastri (309 puntos) liderando la clasificación general por delante de su compañero Lando Norris (275). Verstappen, tercero con 184 puntos, busca en Monza un triunfo vital para recortar distancias.

Sigue en directo y minuto a minuto todo lo que ocurra en la carrera del GP de Italia de Fórmula 1 2025 desde Monza.

Dónde ver en TV y online el GP de Italia de Fórmula 1

En España, DAZN posee los derechos en exclusiva, por lo que la carrera podrá verse a través del canal DAZN F1. También estará disponible vía streaming en su aplicación oficial para móviles, tablets, Smart TVs y ordenadores.

Horario de la carrera del GP de Italia 2025 de F1 (hora peninsular)

La acción en Monza culmina hoy, domingo, con la carrera principal:

Carrera principal: hoy, domingo 7 de septiembre, a las 15:00 horas (hora peninsular española).

Cómo escuchar la carrera del GP de Italia 2025 por la radio

Si no puedes seguirlo en televisión, varias emisoras nacionales como Radio Marca, Cadena SER, Cope, Onda Cero y RNE retransmitirán en directo todo lo que ocurra en Monza, con especial atención a la actuación de los pilotos españoles.

El circuito: El Templo de la Velocidad

El Autódromo Nacional de Monza, situado en Lombardía, es uno de los trazados más históricos e icónicos de la Fórmula 1. Con 5,793 kilómetros de longitud, 11 curvas y dos zonas de DRS, es el circuito más rápido de la temporada, donde los monoplazas superan los 350 km/h. La vuelta rápida histórica pertenece a Rubens Barrichello (1:21.046 en 2004).

Parrilla de salida y favoritos para la carrera

La clasificación de ayer nos dejó una parrilla apretadísima que promete una carrera espectacular:

Pole: Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) Primera línea: Lando Norris (McLaren)

Lando Norris (McLaren) Segunda línea: Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) Tercera línea: George Russell y Kimi Antonelli (Mercedes)

George Russell y Kimi Antonelli (Mercedes) Españoles: Fernando Alonso saldrá 8º y Carlos Sainz 13º.

Fernando Alonso saldrá 8º y Carlos Sainz 13º. A destacar: Lewis Hamilton, penalizado, partirá 10º y está obligado a remontar.

