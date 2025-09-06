Te contamos a qué hora es el GP de Italia de F1 y dónde verlo en directo por televisión gratis y online en vivo. Este GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2025 se correrá en el Autódromo Nacional de Monza Oscar Piastri es el líder de la clasificación general de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2025

El Mundial de Fórmula 1 2025 no se detiene y tras lo ocurrido en Holanda, ahora llega una nueva prueba como es el GP de Italia. Los pilotos están listos ya para enfrentarse a este mítico Autódromo Nacional de Monza, en el que Fernando Alonso espera poder volver a los puntos, mientras que Carlos Sainz quiere olvidarse de su decimotercera posición en Zandvoort. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este fin de semana.

Más allá de los resultados, el GP de Monza siempre es una cita especial para los aficionados: se trata del circuito más rápido del calendario, conocido como el “templo de la velocidad”. Esto significa que veremos adelantamientos espectaculares, estrategias de rebufos y una lucha donde cada décima cuenta. Para los seguidores españoles, además, la expectación es máxima con Alonso y Sainz buscando protagonismo en una pista que suele dejar sorpresas.

Horario del GP de Italia 2025 de F1: a qué hora es la carrera

El GP de Italia, que corresponde a la decimoquinta jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, se disputará en el Autódromo Nacional de Monza y promete ser un fin de semana apasionante. Los pilotos que participarán estos días en el país transalpino lo darán todo, ya que son conscientes de que están entrando en la recta final del campeonato y todo está por decidir aún.

Viernes 5 de septiembre

El viernes 5 de septiembre comenzará todo en este frenético GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2025. Se celebrarán las dos primeras sesiones de entrenamientos libres con los pilotos familiarizándose con el Autódromo Nacional de Monza. Allí los McLaren, con Oscar Piastri y Lando Norris, esperan tener buenas sensaciones porque van a pelear por el título hasta el final.

Entrenamientos libres 1: 13:30 – 14:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 17:00 – 18:00 horas.

Sábado 6 de septiembre

El sábado 6 de septiembre llegará una jornada apasionante, ya que se celebrará la última sesión de entrenamientos libres en el Autódromo Nacional de Monza y será después cuando se celebre la clasificación del GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2025. Ahí, los Carlos Sainz, Fernando Alonso y resto de pilotos esperan poder llegar a la Q3 y salir en la mejor posición posible, aunque los españoles saben que la pole es prácticamente imposible.

Entrenamientos libres 3: 12:30 – 13:30 horas.

Clasificación del GP de Italia: 16:00 – 17:00 horas.

Domingo 7 de septiembre

El colofón final llegará este domingo 7 de septiembre con la carrera del GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2025. El Autódromo Nacional de Monza ofrecerá un espectáculo brutal en el que todos buscarán cruzar la línea de meta en primer lugar y los McLaren vuelven a ser los grandes favoritos. Este Gran Premio comenzará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se darán un total de 53 vueltas.

GP de Italia: 15:00 horas (53 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Italia: horario de la Fórmula 1

La vigesimoquinta jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que es este GP de Italia, va a ser vibrante después de lo vivido hace unos días en Holanda, donde Oscar Piastri consiguió ganar. El australiano es el líder del campeonato con 309 puntos, mientras que el británico Lando Norris, su compañero en McLaren, marcha segundo con 275 unidades en su casillero. Max Verstappen completaría ahora mismo el podio con 184 puntitos, por lo que tiene casi imposible acercarse a los de la escudería naranja.

Dónde ver gratis el GP de Italia de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV

Dazn fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra en este apasionante Mundial de Fórmula 1 2025. Los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del GP de Italia que se disputa en el Autódromo Nacional de Monza se podrá ver a través del canal de pago de Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas, pero habrá que estar suscrito a este operador para disfrutar de todo lo que suceda en el país transalpino.

Además, todos aquellos amantes de la velocidad y de la adrenalina, como los seguidores de Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2025 mediante la aplicación de Dazn. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará la web de este medio disponible para acceder con un ordenador de forma fácil y sencilla para ver la carrera del Autódromo Nacional de Monza.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra diariamente en el GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2025, donde prestaremos especial atención a Carlos Sainz y Fernando Alonso. También narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de la clasificación y también del Gran Premio del domingo desde una hora antes del arranque. Cuando terminen las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y las reacciones relevantes que lleguen desde el trazado italiano.

Dónde escuchar por la radio el GP de Italia

Los seguidores de este deporte que sigan fielmente el Mundial de Fórmula 1 2025 que no puedan ver en directo por televisión el GP de Italia podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Autódromo Nacional de Monza para contar todo lo que esté ocurriendo con Fernando Alonso, Carlos Sainz y el resto de pilotos.

Circuito del GP de Italia de F1

El Autódromo Nacional de Monza, situado en la región de Lombardía, será el escenario donde se celebre este GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2025. El primer Gran Premio que se celebró en este mítico e histórico trazado fue en 1950 y consta de 5,793 kilómetros, en los que hay dos zonas de DRS y un total de once curvas. La vuelta rápida allí la tiene Rubens Barrichello, que en 2004, paró el cronómetro en 1:21:046.