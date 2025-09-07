Verstappen reina en Monza por delante de los McLaren en una desastrosa carrera para los españoles

Max Verstappen reinó en Monza y se proclamó campeón del Gran Premio de Italia por delante de los dos pilotos de McLaren (Norris y Piastri). Una carrera desastrosa para los españoles con Fernando Alonso abandonando la carrera y Carlos Sainz fuera de los puntos tras sufrir un toque en plena carrera.

No había comenzado la carera y Carlos Sainz ya había recibido la única buena noticia del fin de semana tras su batacazo en la clasificación. Sanción a Hulkenberg y el de Williams ganó una posición en la parrilla. La salida fue impresionante y caótica, con varios pilotos saltándose la chicane. Alonso salió muy bien, en sexta posición, pero luego se mantuvo en la octava.

El inicio de carrera en Monza fue al ritmo pautado por Max Verstappen, sacando su mejor versión y pilotando muy rápido por delante de los dos McLaren. Red Bull quería llevarse el premio en el Gran Premio de Italia.

Empezó muy bien la carrera Fernando Alonso manteniendo su octava posición. Pero iba a ser un espejismo. Una vez entró en boxes, todo se torció. Sin verlo venir, en la vuelta 26, la suspensión de su Aston Martin se rompió y el asturiano tuvo que parar.

Fue directo a boxes a poca velocidad y lo confirmó: «Fallo en la suspensión». «Es increíble», reclamó bastante enfadado un Fernando Alonso que se vio condenado a abandonar la carrera. Ya en la previa de carrera asumió que quedar octavo o más arriba iba a ser muy complicado. Pero este palo es mucho peor para un Alonso que sigue siendo atacado por la mala suerte y por los desastres en el coche de su equipo. Catastrófica carrera y drama para el español.

Verstappen seguía liderando la carrera con Norris y Piastri pisándole los talones. Pero ninguno paraba hasta que lo hizo el de Red Bull a unas 15 vueltas del final. Pero los McLaren no paraban e iban a toda velocidad en Monza.

El drama para los españoles en Monza tenía otro capítulo más. Carlos Sainz se tocó con Bearman y a punto estuvo de liarse la carrera. Fue en la vuelta 41 y la FIA empezó a investigar. Por fortuna, el español pudo al menos seguir la carrera sin aparentes problemas para mantenerse en decimocuarta posición.

Piastri y Norris se vieron obligados a parar en boxes en el tramo final de carrera y Verstappen recuperó el liderato a falta de cinco vueltas para el final en Monza. Fue un dominio de principio a fin del holandés que volvió a reinar en Italia por delante de los dos McLaren. Sainz confirmó el desastre de los españoles con su undécima posición quedándose fuera de los puntos por ese choque durante la carrera.