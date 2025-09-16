El nuevo triunfo de Fernando Alonso como agente deja un futuro incierto para Pepe Martí y Mari Boya

Fernando Alonso ha cosechado un nuevo triunfo en su carrera como agente de pilotos. Este martes Campos Racing, histórico equipo español, anunciaba el ascenso de Nikola Tsolov a la Fórmula 2. El búlgaro está representado por A14 Management, la agencia del asturiano, y ya es un hecho que ocupará uno de los dos asientos de Campos en el Mundial de 2026. Eso, a su vez, deja un futuro incierto para dos hombres de la casa, Pepe Martí y Mari Boya.

Ambos han hecho un gran año en competiciones distintas (F2 y F3) con Campos Racing y son queridos en la estructura de Alzira, pero su próximo paso podría estar fuera del equipo español por distintos motivos. Por un lado, Pepe Martí sólo tenía contrato en la división anterior en la F1 este año y no parece que vaya a ser el compañero de Tsolov en 2026 porque incluso él mismo se fijó esta temporada como su última temporada de subir a la categoría reina.

Sin embargo, su futuro estaría lejos incluso de las fórmulas. Así lo reflejó su jefe, Adrián Campos, en su entrevista con este periódico, en la que apuntó que Martí podría acabar incluso en la IndyCar, un campeonato que se ha demostrado ser escaparate para la F1: «Todo depende de cómo acabe Pepe este año. Puede ser que no haga F1 o que no haga F2, puede ser que haga IndyCar. Allí también se pueden conseguir los puntos de la superlicencia y a lo mejor en algún momento llegue a la F1 y no sea de la mano de Red Bull. Nunca se sabe. Esto es algo que está en sus manos y en las manos de Red Bull».

Lo que está claro es que el segundo asiento de Racing Bulls, filial de Red Bull, parece tener nombre y apellidos. Si se confirma que Yuki Tsunoda dejará de acompañar a Max Verstappen y el ascenso de Isack Hadjar tras su buena temporada, Arvid Lindblad, compañero de Pepe Martín en Campos F2, tiene casi todas las papeletas de subir a la F1 con la escudería de Faenza para formar dupla junto a Liam Lawson.

Alonso triunfa como agente

Lindblad ya tiene los puntos de la superlicencia y Pepe aún no, pero los conseguirá si acaba el campeonato entre los cinco primeros clasificados. Por delante, tres Grandes Premios para hacerlo (Azerbaiyán, Qatar y Abu Dabi), acabar lo más alto posible y ponérselo más difícil a Helmut Marko a la hora de elegir sustituto de Hadjar.

Y luego está el caso de Mari Boya. «El hecho de que esté en la academia de Aston Martin no facilita las cosas para que suba F2. Eso es una realidad. Entonces ya se verá. Pero lo que sí que puedo decir es que al menos un coche de Red Bull sí que tendremos el año que viene en F2», decía Adrián Campos en dicha entrevista.

Una parte ya se ha confirmado, y es que Tsolov pertenece a la academia junior de Red Bull y ya es oficial su ascenso a F2 con Campos. Ahora queda por conocer qué será de Mari Boya, una de las revelaciones del año en la F3 y artífice del primer título de constructores de la historia del equipo español. Recientemente, firmó como piloto de la academia de Aston Martin, otro español más en el equipo de Alonso. Aunque eso le podría impedir continuar en la casa española.

Mari Boya, anuncio inminente

«Mari es un piloto que va a hacer F2 seguro. Nos encantaría que lo pudiera hacer con nosotros, pero puede ser que haya alguna incompatibilidad porque nosotros no tenemos Red Bull sólamente en F2, lo tenemos prácticamente en todas las categorías. Tenemos que aceptar algunas condiciones que nos pongan porque dependemos a día de hoy bastante de ellos.

Aun así, Aston Martin no decide el equipo al que vaya, lo decide el piloto sobre todo», zanjó el jefe de Campos en OKDIARIO. En cualquier caso, el futuro del ilerdense se conocerá en cuestión de días y si hay algo que no va a romperse es su vínculo con la escudería de Alonso.