Koke alza la voz: «¿Hablar con el sindicato de jugadores? Hasta que no digamos ‘hasta aquí’ nada cambiará»

Vuelve a vestirse el Atlético de corto de nuevo. Otra vez en ese bucle de sábado-martes o domingo-miércoles del que no sale. No lo hace por dos motivos. El primero tiene que ver con los que mandan en los despachos, que cada vez explotan más la gallina de los huevos de oro, y el segundo está directamente relacionado con los que se ponen las botas, que no sellaron la clasificación entre los ocho primeros y se han visto abocados a un doble enfrentamiento. Al igual que en Copa del Rey. El Atlético sale a un partido cada tres días en lo que va de febrero y claro, Koke, el capitán, ha alzado la voz.

«Nadie del sindicato de jugadores se ha comunicado conmigo ni ha hablado. No ha pasado y ojalá podamos hacerlo y que no vuelvan a pasar estas cosas. Tenemos cada vez plantillas mas amplias y mas rotaciones. El nivel de los jugadores baja por jugar tanto, 60 o 70 partidos al 100%. Tiene que haber más rotaciones, no sé hasta que punto vamos a llegar y los jugadores vamos a estar en un estado físico y sobre todo mental. Hasta que no haya reuniones y digamos hasta aquí habrá estos calendarios. Nos tendremos que juntar todos y ver las soluciones y poner un punto que no vuelva a pasar», explicó Koke.

Se enfrenta el Atlético al Brujas, uno de esos rivales teóricamente inferiores que se le atragantan. «El Brujas el nivel en su estadio es increíble. Solo le ganó el Arsenal, el Barcelona empató, juegan muy bien ataca muy bien lo espacios, tiene mucha movilidad en el medio y va a ser un rival muy complicado como el otro día. Intentan jugar el balón, te presiona y va a ser muy complicado como lo fue en Brujas. Hay que dar el 200% para ganar, más allá de ser favoritos sobre el papel es un partido de fútbol y hay que dar lo mejor de nosotros si queremos pasar la eliminatoria», argumentó Koke.

El capitán da su particular receta para sacar la eliminatoria adelante. «Hicimos un gran primer tiempo, en el segundo ellos mejoraron bastante, hicieron un gol a balón parado y en la siguiente jugada nos empataron. Nos supimos reponer, luego ellos no tenían nada que perder y nos empataron. Hay que tener la contundencia que sí se vio en lo ofensivo pero no en lo defensivo. Somos un equipo que siempre ha recibido pocos goles y cuando recibimos poco podemos pelear por cosas grandes. Hay que mejorar la contundencia defensiva, que no es cosa solo de los defensas, desde el delantero hasta el portero y es una de nuestras claves para luchar por cosas grandes», detalló Koke.

Necesita el Atlético de su gente, así lo ha reclamado Simeone estos días y en esa misma línea se mueve el jugador rojiblanco. «Siempre que he vivido eliminatorias con esa conexión con la afición y los jugadores se han vivido noches mágicas y espectaculares. Ojalá tengamos una de esas noches con nuestra gente, nosotros desde nuestro lugar corriendo, luchando, presionando, a la hora de jugar y si puede ser con goles como contra el Barcelona marcando tan pronto. Como el partido del Inter donde empezamos pendiendo. Necesitamos noches así, con nuestra gente al 200% y los jugadores también», finalizó Koke.