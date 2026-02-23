El BBVA abandona su puesto en el consejo de Telefónica con la salida de su actual vicepresidente y consejero dominical, José María Abril. La compañía someterá a la aprobación de su próxima junta general ordinaria de accionistas -el 25 o 26 de marzo- el nombramiento de la directiva australiana Jane Thompson. Con este nombramiento, además, la compañía pasa a contar con 7 mujeres en el consejo de administración, compuesto por 15 miembros.

Thompson ocupará el puesto en el consejo Abril, quien formaba parte del máximo órgano de gobierno de Telefónica desde julio de 2007 y cuyo mandato, renovado en abril de 2022, concluye en esta junta.

La ‘teleco’ presidida por Marc Murtra también abordará la renovación de María Luisa García Blanco como consejera independiente, junto con la ratificación y designación de Anna Martínez Balañá, César Mascaraque Alonso y Mónica Rey Amado para ese mismo cargo.

Asimismo, el orden del día contempla la aprobación de la remuneración al accionista mediante el reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición, además de la validación de la nueva política de compensaciones de los consejeros de la empresa.

Los planes de Telefónica

También está prevista la delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta, así como la votación consultiva del informe anual 2025 sobre las remuneraciones del órgano de administración.

Por otra parte, la compañía propondrá la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025, la continuidad del auditor de cuentas para 2026 (PwC) y su designación para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

Finalmente, Telefónica someterá a deliberación las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2025, junto con el informe de gestión de la sociedad y de su grupo.