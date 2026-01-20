El presidente de Telefónica, Marc Murtra, que estos días participa en el Foro Económico Mundial de Davos, considera que Europa necesita dar un salto tecnológico y tener su propio «momento NASA», en referencia al ‘momento Sputnik’, que impulsó la carrera espacial de Estados Unidos y la inversión en tecnología tras el lanzamiento del satélite soviético en 1957.

«El momento de Sputnik realmente fue, no quiero llevar la metáfora demasiado lejos, pero fue cuando los Estados Unidos se dieron cuenta de lo que había pasado con la Unión Soviética», explica el directivo en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNBC recogida por Europa Press.

«Estamos en un ‘momento Sputnik’, pero necesitamos ver si tenemos un ‘momento NASA’ (en Europa), en el que nos unimos, construimos tecnología y avanzamos», ha comentado.

En este sentido, Murtra ha remarcado que China ha sido capaz de dar ese salto tecnológico en los últimos 30 años y ha insistido en la necesidad de que Europa cuente con grandes empresas tecnológicas que puedan competir tanto con el gigante asiático como con Estados Unidos.

«Necesitamos escala. La inversión que necesitamos requiere una gran escala y asumir grandes riesgos. Necesitamos un cambio en el ecosistema para permitir a empresas como Telefónica ganar escala e invertir en tecnología», ha subrayado.

La normativa, un obstáculo

El directivo también ha indicado que existen obstáculos para que eso se concrete, como la normativa europea actual o que en la Unión Europea se abogue siempre por el consenso, algo que, a su juicio, puede ser «difícil» cuando se trata de asumir riesgos.

Ante los rumores que apuntan al interés de Telefónica en comprar Vodafone España, el directivo ha recalcado que no comenta operaciones de este tipo hasta que están cerradas, si bien ha subrayado que el número de grandes actores en los mercados del Viejo Continente debe reducirse de 4 a 3.

«Si nos fijamos en las grandes empresas tecnológicas, en áreas como los buscadores, hiperescalares, redes sociales… vemos que estos no son mercados donde haya una gran cantidad de competidores. Son mercados con pocos jugadores y con un alcance profundo», ha resaltado.

«Lo que creemos que debe suceder es que los mercados deben bajar de 4 a 3 (operadores). Y vemos ese movimiento, un movimiento potencial, sucediendo en Francia. Queremos ver eso suceder en otros mercados. Necesitamos más cuota de mercado para invertir más», ha añadido.

Por otro lado, Murtra ha restado importancia al potencial impacto de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponga nuevos aranceles en Europa dado que, desde su punto de vista, tendría un efecto «indirecto» en el sector de las telecomunicaciones.