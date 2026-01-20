Telefónica ha anunciado una reorganización interna destinada a fortalecer su división Telefónica Tech y acelerar la ejecución de su plan estratégico. El movimiento busca apuntalar el crecimiento del negocio digital del grupo y reforzar su posición como socio tecnológico clave para empresas e instituciones.

En este marco, la compañía ha decidido crear una nueva Dirección de Operaciones Global dentro de Telefónica Tech, diseñada para asegurar la excelencia y eficiencia operativa en la prestación de servicios a sus clientes. Al frente de esta área estará Óscar Ponga, un profesional con una amplia experiencia internacional en operaciones de TI. Durante los últimos ocho años, Ponga ha ocupado el cargo de responsable de Operaciones para Europa en DXC Technology, lo que le aporta un bagaje técnico y de gestión, que Telefónica considera determinante para esta nueva etapa.

Fortalecer la gestión financiera

Además de esta nueva posición ejecutiva, Telefónica ha reforzado el comité de dirección de Telefónica Tech en el ámbito financiero. Elena Maestre ha sido nombrada nueva directora (CFO). Su trayectoria está estrechamente vinculada al grupo, donde ha desarrollado buena parte de su carrera profesional, además de haber ejercido recientemente como CEO de Telefónica Perú. La compañía destaca que su perfil aporta un conocimiento profundo del negocio y una visión estratégica clave para consolidar el crecimiento de la división tecnológica.

Maestre será la responsable de pilotar el área financiera en un momento en el que Telefónica Tech aspira a reforzar su peso dentro del conjunto del grupo y avanzar en la ejecución de su hoja de ruta. Su experiencia internacional y su familiaridad con las distintas unidades de negocio de Telefónica la sitúan como una figura relevante en la nueva estructura directiva.

Impulso al área de Personas

El tercer nombramiento corresponde al ámbito de Personas. Telefónica ha designado a María José Morato como nueva CHRO de Telefónica Tech. Morato cuenta con una sólida trayectoria en transformación organizativa, cultura corporativa y gestión de la experiencia del empleado. Antes de incorporarse al grupo, desempeñó el cargo de directora de Experiencia y Cultura en Indra, donde lideró iniciativas clave vinculadas a la evolución del talento y la identidad interna de la compañía.

Con su incorporación, Telefónica Tech busca reforzar las capacidades de gestión del talento en un momento en el que la división aspira a consolidarse como un referente en innovación, servicios digitales y soluciones tecnológicas avanzadas. La compañía considera esencial potenciar la cultura interna y la adaptación de sus equipos a los retos que plantea el mercado.

Estos movimientos, según Telefónica, responden a la evolución natural de la organización y están alineados con la hoja de ruta estratégica del grupo. La compañía asegura que la reorganización permitirá reforzar las capacidades operativas, financieras y de gestión del talento de Telefónica Tech, con el objetivo de seguir siendo un socio clave para la transformación digital de empresas e instituciones.

En conjunto, las tres incorporaciones suponen un paso más en el esfuerzo de Telefónica por consolidar su apuesta tecnológica y reforzar la estructura directiva de una división considerada fundamental para su crecimiento futuro. Con el foco puesto en la excelencia operativa, la gestión financiera y la estrategia de personas, Telefónica Tech encara una nueva etapa centrada en la consolidación de su papel dentro del ecosistema digital global.