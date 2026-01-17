MasOrange acaba de dar plantón a Telefónica, ACS, Nvidia y al propio Gobierno de Pedro Sánchez de cara a conseguir una de las cinco gigafactorías de IA que Europa quiere poner en marcha. La compañía, controlada por France Telecom y, por ende, por el Gobierno francés, abandona la candidatura sin hacer ruido española después de hacerse la foto, cosa que sí anunció a través de todas sus redes. Un escueto mensaje al ministerio ha bastado para cerrar la puerta, en un gesto que ha sorprendido a los que hasta ahora eran sus socios.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el rechazo de MasOrange es algo inesperado para los socios, pero no para la propia compañía, que habría mostrado en privado ya antes su deseo de que Francia fuera seleccionada para desarrollar el proyecto de la gigafactoria de IA. «No es incompatible», aseguran las fuentes, pero desde el Gobierno francés se veía «como algo extraño» que una compañía en la que son el principal accionista apoyase «una candidatura distinta en otro país».

La Comisión Europea ha recibido ya 76 propuestas, de 16 países diferentes y, aunque la selección final estaba previsto que ya se hubiera podido realizar ya, lo cierto es que se ha retrasado hasta primavera. Será entonces cuando 5 proyectos sean elegidos, y sólo esos obtendrán hasta un 35% de financiación pública.

MasOrange guarda silencio

Este diario se ha puesto en contacto con MasOrange para tratar de recabar su versión en lo que algunos de los socios consideran «una falta de profesionalidad», pero la compañía ha preferido mantenerse al margen de esta polémica. Fuentes cercanas a la teleco cuentan que lo que ha hecho la compañía es «modificar la naturaleza de la colaboración con el consorcio», con le intención de «asegurar al consorcio una demanda mínima garantizada de suministro que reforzará las opciones del proyecto para ser elegido». La realidad es que se pierde un socio, por lo que el resto no entienden que eso «refuerce las opciones» del proyecto, por más que se puedan «hacer cargo de la situación dado el tamaño y la capacidad de las empresas que se quedan en el consorcio».

Los errores de Moncloa en el proyecto

El golpe en Moncloa tampoco ha sentado bien, sobre todo para las voces que advirtieron contra la fusión que permitió a Orange hacerse con Más Móvil. Se permitió la fusión y el Gobierno contaba con MasOrange como socio fiable, lo que ahora queda en evidencia.

Pero no es el primer problema que se encuentra el famoso proyecto de la gigafactoría de IA en España. Anunciado por el Ejecutivo de Sánchez como un proyecto que nacía con la intención de mover 5.000 millones de euros, la intención era ubicarlo en Móra la Nova (Tarragona), algo que ahora está en duda. La tipología del suelo elegido y, sobre todo, el hecho de que se han encontrado allí restos arqueológicos, ponen la capacidad de ejecución del proyecto en la región.

Como la necesidad es virtud en el equipo de Pedro Sánchez, Óscar López volvió a presentar esta misma semana el proyecto en Madrid, durante la celebración del Spain Investors Day. Argumentando que será un «tándem territorial» que va a convertir «España en un campeón imparable de la IA», el ministro de Transformación Digital quitó hierro a la posibilidad de que el consorcio no pueda poner en marcha la gigafactoría en Cataluña antes de 2028. Si no está operativa en ese momento, no habrá fondos europeos, aunque se hubiera logrado que el proyecto fuera elegido.

Ante este panorama, ACS, Telefónica y Nvidia redoblan esfuerzos con el convencimiento de que el proyecto tiene un atractivo importante, y que España está preparada para albergarlo, lo que tiene sentido tanto por capacidad como por peso del sector de las telecomunicaciones en Europa.