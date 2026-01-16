Telefónica ha creado en España un nuevo ecosistema de soluciones y servicios de última generación con el objetivo de mejorar el grado de preparación de empresas ante imprevistos como cortes puntuales de la red, falta de suministro, ciberataques u otros acontecimientos de carácter nacional o internacional que puedan afectar a la conectividad más crítica de las organizaciones, según ha anunciado en un comunicado.

Así, la teleco española da un paso más para impulsar la competitividad del entorno empresarial con el lanzamiento de Titán Connect, un ecosistema de soluciones y servicios de última generación que aseguran la continuidad del negocio y facilitan el futuro despliegue de nuevos servicios digitales de carácter crítico.

Titán Connect mezcla la conectividad 5G SA, fibra, satelital, Cloud y Edge, junto con capacidad de observabilidad, automatización, suministro de energía y gestión segura 24×7, algo que le hace imbatible ante cualquier problema y garantiza la conectividad en momentos críticos.

Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, señala: «Telefónica España quiere transformar la manera en que las empresas y las administraciones se digitalizan y afrontan los desafíos actuales. Desde ahora, las empresas pueden contar con la infraestructura más robusta y avanzada del mercado para asegurar la conectividad operativa, una comunicación fluida y un acceso constante a la información. Esta conectividad reforzada habilita respuestas ante eventos inesperados y facilita a las empresas la incorporación de forma segura de futuras soluciones tecnológicas basadas en IA, el Internet de las Cosas (IoT) o la Computación Cuántica».

Titán Connect nace para garantizar a la alta dirección de una empresa la continuidad de los procesos críticos para su negocio en España ante las circunstancias más adversas. De hecho, Telefónica cuenta con una amplia experiencia acompañando a las Fuerzas de Seguridad del Estado en la creación de sus propias soluciones de Misión Crítica.

Unas capacidades que ahora se extienden a todos los ámbitos, incluidos los empleados que la dirección de la compañía considere deban tener prioridad en sus comunicaciones. Este conjunto de soluciones se paquetiza a cada cliente en función del diseño técnico y del número de conexiones que necesite, y está pensado para todo tipo de organizaciones, con especial foco en la Administración, entidades financieras, compañías de transporte, energía, retail, industria, hospitales y centros sanitarios.

El nuevo ecosistema de Telefónica España

De esta forma, se favorece dar continuidad a la conectividad en centros de datos, así como en casos puntuales en los que las comunicaciones se interrumpen como, por ejemplo, cuando hay un corte de la fibra en las ciudades por obras, para dar servicio a personal de servicios esenciales para backups con versión local o en la nube, para escalar los sistemas y para llevar a cabo simulaciones de escenarios de emergencias.

Así, la propuesta de Telefónica que pone a disposición de sus clientes un conjunto único de tecnologías y servicios de vanguardia que funciona como un sistema nervioso central inteligente para dar continuidad al negocio de las distintas compañías.

Eduardo Ariste, director de Empresas de Telefónica España, añade: «Con Titán Connect llevamos a máximos nuestra red de fibra y 5G, ampliando la diversificación geográfica y la priorización de tráfico para los momentos de saturación, garantizando la conectividad en los entornos más remotos o situaciones más críticas, e incluyendo otras tecnologías como la satelital, el Cloud y el Edge Computing. También hemos integrado por primera vez tecnología de observabilidad, lo que nos permite gestionar y supervisar en tiempo real todas las conexiones que afectan a cada organización según sus necesidades, incluida la conectividad proporcionada por otras compañías».

Una conectividad premium en voz y datos Además de contar con la fibra de la red pública de Movistar, que ya alcanza más del 93,5% del territorio, y del 5G Stand Alone (SA) de Telefónica, que está presente en más del 95% del país, la nueva propuesta de la operadora incorpora el uso de conexión por satélite y burbujas tácticas 5G (redes inteligentes basadas en 5G que conectan sistemas, sensores y plataformas y pueden desplegarse en cualquier entorno garantizando una cobertura instantánea y segura en el lugar en el que se despliegan) cuando sea necesario.

Todo ello facilita las comunicaciones en aquellas oficinas que sean críticas o que se encuentren en ubicaciones remotas a las que no llegue otro tipo de infraestructura. Soporte energético asegurado Las instalaciones también verán reforzadas su consumo de energía para contar con una autonomía escalable a través de SAIs (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida), placas y grupos electrógenos.

Almacenamiento seguro en la nube Asimismo, se incorpora capacidad Cloud/DRaaS (Disaster Recovery as a Service) para la creación de réplicas virtuales de la información y su posterior recuperación en la nube y funcionalidades de Edge Computing para procesar los datos donde se generan, acelerando la respuesta, y mejorar la experiencia de los usuarios asegurando la calidad de servicio con aplicaciones críticas, como la capacidad de cómputo en las industrias o la conducción autónoma.

Máxima seguridad Este ecosistema de soluciones también facilita la detección y respuesta ante ciberataques, reforzando la ciberresilencia de la empresa en todas sus localizaciones. Para ello, Telefónica, pone a su disposición sus servicios de ciberseguridad y Centros de Operaciones de Seguridad (SOCs).