Marc Murtra ha cumplido este domingo su primer año al frente de Telefónica, una de las empresas más importantes del país. Y lo ha hecho sentando las bases sólidas de la nueva Telefónica después de alcanzar la presidencia con más del 90% de apoyo en la Junta de Accionistas, un respaldo poco habitual en las grandes cotizadas y que el mercado interpretó como un cambio ordenado sin rupturas traumáticas.

Ese respaldo accionarial se ha convertido también en un apoyo interno total después de un año en el que Murtra ha tomado decisiones estructurales largamente aplazadas. España, Alemania, Reino Unido y Brasil forman ahora más que nunca el foco claro de los mercados donde Telefónica quiere ser líder.

Murtra ha acelerado la salida de Hispanoamérica, reduciendo el riesgo y haciendo una Telefónica con menos volumen, pero de más calidad. Se han anunciado y cerrado las ventas en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador, y está en proceso avanzado en Colombia. Se reduce así la exposición a la volatilidad macroeconómica, a las divisas y a la regulación. En Telefónica se entienden estos movimientos no como una retirada, sino como una manera de seleccionar las batallas que va a librar Telefónica.

Además, Telefónica ha presentado el Plan Estratégico a 2030, en el primer año de Murtra, algo que el mercado estaba demandando desde hace tiempo. Un Plan Estratégico ambicioso y con sentido industrial que transformará la compañía e impulsará su crecimiento. Tiene seis pilares claros: cliente, B2C, B2B, capacidades tecnológicas, simplificación operativa y talento.

Murtra ha tomado decisiones difíciles que suponen sacrificios a corto plazo para simplificar el modelo operativo, ganar agilidad, desarrollar una compañía más eficiente y más preparada para la era digital y para impulsar la rentabilidad en el futuro. Murtra ha tenido que tomar medidas impopulares pero estructurales: ajuste de plantilla pactado y nueva política de dividendo.

Los resultados financieros han acompañado esta estrategia y este primer año de Murtra en Telefónica. Se han confirmado los objetivos de ingresos, ebitda y generación de caja en 2025, al tiempo que se expande una cultura de disciplina financiera y credibilidad: rentabilidad antes que crecimiento por inercia.

España y Brasil muestran mayor dinamismo comercial y captación de clientes. En España, destaca el liderazgo en redes y en calidad de servicio como palanca competitiva. En Brasil, el refuerzo estructural con el control total de FiBrasil, apostando por la fibra como motor de crecimiento. Los mercados clave empiezan a responder.

Murtra ha señalado el camino en este primer año hacia el B2B y a Telefónica Tech, poniendo mayor foco en servicios de alto valor añadido: cloud, ciberseguridad, IoT y soluciones digitales para empresas. Telefónica quiere ser tecnológica, no sólo un operador de telecomunicaciones.

En cuanto al Gobierno corporativo de la compañía, el consejo tiene un 40% de mujeres y un 53% de independientes, lo que refuerza su credibilidad y control.

Todo forma parte de un estilo propio en su primer año al frente de Telefónica. Murtra ha desarrollado un estilo de ejecutivo técnico, industrial y orientado a la ejecución, frente a modelos más financieros o políticos. Un primer año sin grandes titulares, pero que ha puesto las bases sólidas para la Telefónica del futuro.