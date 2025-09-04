Pedro Acosta: «Márquez será el primero capaz de sentarse en la mesa de Nadal, Alonso o Gasol»

Pedro Acosta formó tridente junto a Jorge Martín y Marc Márquez en la rueda de prensa oficial del GP de Cataluña de MotoGP. Y el Tiburón de Mazarrón no dudó en escatimar en elogios hacia Marc Márquez por todo lo que está consiguiendo esta temporada. Le sitúa en la misma mesa que los grandes deportistas españoles como Rafa Nadal, Fernando Alonso y Pau Gasol. Además, el de KTM destacó que cuando gane el título, «será el mayor regreso de la historia de MotoGP» y «uno de los regresos más sonados de la historia del deporte».

«Ya dije hace unas semanas que está claro que Marc ganará el campeonato. Y cuando lo gane, será el mayor retorno de la historia de este deporte. Tenemos también a Michael Jordan, cuando se fue a jugar al beisbol y luego volvió al baloncesto. Pero creo que Marc será el primer piloto de MotoGP que sea capaz de sentarse en la mesa de Rafa Nadal, Fernando Alonso o Pau Gasol. Será uno de los regresos más sonados de la historia del deporte», comenzó diciendo el piloto murciano en la rueda de prensa oficial del Gran Premio.

Sobre su cercanía con Marc Márquez, Pedro Acosta matizó que «no es que haya habido ningún alejamiento, si te digo la verdad. Tenemos una relación profesional. Yo le quiero intentar ganar a él y él me quiere intentar ganar a mí. Bueno, él me está ganando a mí. Es normal que tampoco vayamos de la mano por ahí. Siempre nos saludamos. Es normal que con la gente con la que tú estás compitiendo, sobre todo con lo competitivo que es Marc, que siempre se le ha visto que es competitivo, y con lo competitivo que puedo ser yo, es normal que tampoco nos vayamos de la mano».

«La realidad es la que es y no la puedes cambiar. Él lo sabe ya, otra cosa es que me haya escuchado a mí decirlo. Creo, y lo diré siempre, que a la que gane este campeonato y ojalá pueda perder yo contra él el siguiente, es de los pocos españoles deportistas que merezcan estar en la mesa esta de Nadal, Gasol y Alonso. Y hay muchos españoles deportistas, pero hay pocos que hayan hecho lo que ha hecho él y que hayan vuelto de dónde ha vuelto él», añadió el piloto del Red Bull KTM, que puso por las nubes al de Cervera.

Sobre si puede cambiar su relación con Marc en el futuro, Acosta comentó que

«ojalá que no, porque entonces significará que lo estoy haciendo bien también. Cuando alguien te aprieta, al final no es tan fácil mantener una relación. Si esta relación se estanca así, y está como está, que no es mala, significará que entonces lo estoy haciendo bien. Así que ojalá siga así, políticamente correcta, con cariño».

En cuanto a su relación con todos los pilotos en la parrilla, el 31 explicó que «siempre he visto la competición como algo muy personal y me gusta seguir haciéndolo así. Yo, cuando empecé a ver carreras, me acuerdo de ver a Valentino y a Marc. Siempre ha sido un referente, porque era el que lo estaba haciendo bien en la época en la que yo empezaba o yo me acuerdo de ver las motos».

Pedro Acosta tiene claro que será difícil plantar cara a Márquez en Montmeló:

«Marc, ahora mismo, es el número 1 y lleva la mejor moto. Dos más dos, al final del día son cuatro te pongas como te pongas. Será muy difícil batir a Marc. Yo sé de lo que soy capaz si las cosas se ponen bien, pero hay que tomar el fin de semana sin expectativa ninguna. Hay que empezar, con calma, ver cómo estamos… Si te haces muchas expectativas, muchos objetivos grandes, al final, cuando no los puedes conseguir, el golpe es más fuerte. Ver cómo va la moto y ver qué podemos hacer».

Respecto a los aspectos a mejorar en su moto, el piloto español de KTM de MotoGP comentó: «Estamos viendo que Marc tiene más ritmo que ninguno a final de carrera, por mucho que yo me ponga segundo o esté cerca del podio. Hay que seguir mejorando la parte aerodinámica que tenemos, que ya ha sido un paso bastante importante, pero ellos siguen girando más, siguen teniendo un pelín más de aceleración que nosotros. Todo va un poco de la mano. Cuando te falta una cosa, aprietas más de otra, los problemas van viniendo sin querer. Primero, intentar girar un poco más. De tracción no estamos mal del todo, pero nos falta comparado a ellos. Cuando estemos más cerca de Marc, sobre todo en las carreras, más información podremos coger, porque con todas las cámaras que llevan las motos, podemos ver las on board (a bordo). Si se puede dar la sorpresa, bien y si no, pues a coger información”.

Por último, Pedro Acosta señaló que Montmeló «será bueno para ver si la moto gira o no. Cuando hay poco agarre, siempre nos beneficiamos un poco. Cuando los demás bajan un poco el nivel, nosotros estamos por ahí. No hay que pensarlo». Eso sí, el Tiburón de Mazarrón no se cree que Márquez vaya a sufrir en este circuito: «Marc dice que va a sufrir, pero eso ya me lo conozco yo y luego empezará como siempre».