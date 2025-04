Pedro Acosta pasa por el quirófano: operado con éxito del síndrome compartimental

Pedro Acosta ha tenido que pasar por el quirófano tras el Gran Premio de España en Jerez. El Tiburón de Mazarrón ha tenido que ser intervenido del antebrazo derecho por síndrome compartimental crónico. No ha empezado bien el año para el murciano en su ascenso al equipo oficial de KTM, donde no está consiguiendo dar con la tecla para obtener los resultados que le gustarían ni lograr encontrar su mejor nivel.

El doble campeón del mundo de Moto3 y Moto2 ha decidido pasar por quirófano tras la carrera de Jerez, donde terminó séptimo el domingo, su mejor resultado de la temporada hasta la fecha. Pero Acosta no está nada contento con el rendimiento suyo y de la moto en este inicio de año. Después de terminar el curso pasado como la segunda KTM, justo detrás de Binder, el español no ha comenzado el 2025 con buen pie en el equipo oficial de KTM.

A pesar de haber tenido que pasar por quirófano, KTM informa de que no peligra la presencia de Pedro Acosta en el GP de Francia en Le Mans la próxima semana: «Pedro Acosta fue operado con éxito esta tarde del antebrazo derecho por síndrome compartimental crónico. Permanecerá en observación durante 24 horas y se espera que regrese para el GP de Francia, a la espera de una revisión médica la próxima semana», reza el parte médico de la marca austriaca.

