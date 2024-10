Pedro Acosta logra su primera pole en MotoGP, a Márquez le anulan el récord y Martín se cae

Pedro Acosta ha hecho historia en el Gran Premio de Japón al conseguir su primera pole en MotoGP (1:43.018). El Tiburón de Mazarrón se encontró con ese primer puesto después de que cancelaran la vuelta de récord de Marc Márquez, que saldrá noveno, por superar los límites de la pista. El Tiburón venía rodando muy rápido durante todo el clasificatorio y al final obtuvo su premio. El rookie del año celebró su premio convirtiéndose en el poleman más joven de la historia después de Quartararo y Márquez. Segundo saldrá Bagnaia, que empezó muy mal y le dio la vuelta a la situación, y tercero Maverick Viñales.

Todos los pilotos salían a la pista segundos antes de subirse a la moto para la batalla por la pole para comprobar si llovía o no y cuanto llovía. Algunas pequeñas gotas hacían su acto de presencia en la Q1. Unas gotas que no eran suficientes para mojar la pista y poner neumáticos de lluvia, pero sí para empañar la visera del piloto y molestar lo justo. Pero el agua fue a más en el inicio de la Q2 de MotoGP y los comisarios ondearon la bandera de condiciones de lluvia nada más arrancar.

Marc Márquez superaba a Pecco Bagnaia poco antes de cruzar la meta para tirar en solitario del grupo. El de Cervera quería aprovechar lo poco que había de seco para hacer una vuelta buena, ya que podía ser la definitiva si terminaban empeorando las condiciones. Al italiano se le veía con ciertas dudas, sufriendo, y le superó también Álex Márquez en pista. El 93 se ponía primer con un tiempo de 1:45.7, por delante de Morbidelli, Binder y Martín.

Pero en su siguiente vuelta lanzada, el leridano bajó en 1,6 segundos el registro de su anterior giro y eso que tuvo un pequeño susto en el primer sector, aunque no perdió casi tiempo. La lluvia había dado una tregua y Márquez lo aprovechó. El único que hacía algo de sombra al de Gresini era Pedro Acosta, que se situaba segundo a apenas dos décimas. Tras esta vuelta, Marc se fue a boxes y el Tiburón de Mazarrón siguió en pista y mejoró su tiempo. Bastianini y Bezzecchi ya habían batido el tiempo del ocho veces campeón del mundo, pero la KTM lo mejoró y se puso en cabeza.

El otro que entraba a boxes era Bagnaia. El italiano estaba último de la Q2 y entró diciendo que el neumático trasero no le funcionaba. Fue cambiar el neumático y las cosas mejoraron para él. En su primera vuelta lanzada tras salir de boxes, el 1 se colocó segundo a 48 milésimas del crono de Pedro Acosta. La lluvia había parado y los tiempos fueron mejorando. Pecco batió por casi medio segundo el tiempo del piloto murciano, pero es que por detrás venía un extraterrestre llamado Marc Márquez.

El 93 venía bajando en 0,7 del tiempo de Acosta. Cuando cruzó la línea de meta mejoró en 0,3 el tiempo de Bagnaia y batía el récord de la pista con un tiempazo de 1:42.8. Era la primera vez que se bajaba del 1:43 en este circuito. Hasta ahora el récord de la pista lo ostentaba Jorge Martín desde el año pasado con un tiempo de 1:43.198. Justo después, el líder del Mundial se iba al suelo cuando era noveno a poco más de un minuto para el final.

Para sorpresa de todos, justo al final del cronometrado, cancelaron la vuelta de Marc Márquez por superar los límites de la pista en la curva cuatro. El vueltón del piloto de Gresini desaparecía y bajaba a la octava posición y la pole pasaba a ser para Pedro Acosta. Al final, el leridano partirá desde la novena posición, dos por delante de Jorge Martín, undécimo. Entre medias, en la décima plaza, estará el otro piloto de Gresini, Álex Márquez.

