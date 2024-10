Palo de Marc Márquez a Honda: «Cuando pierdes, te tienes que tragar el orgullo»

Honda ha fichado a Romano Albesiano, procedente de Aprilia, como director técnico y Marc Márquez valoró ese cambio tras los primeros entrenamientos libres del GP de Japón de MotoGP. El que fuera piloto de la marca japonesa cree que «es un acierto» que hayan fichado al ingeniero de la fábrica de Noale. En su opinión, «sale barato» fichar a un técnico de otra marca porque te pueden dar «soluciones inmediatas, sin tener que investigar».

«No lo sabía. Para mí, Honda tiene la mayor infraestructura, el mayor presupuesto del paddock. El tema está en que, al final, los que deciden son personas, son humanos, tres-cuatro personas que están al frente del proyecto. Siempre lo he dicho: fichar a un ingeniero que te puede hacer saltar pasos sale barato para una fábrica. Y eso creo que es un paso más en el punto técnico en el que está ahora mismo Honda: intentar recortar los tiempos para volver al máximo nivel, que lo van a conseguir», comenzó diciendo el ocho veces campeón del mundo.

«Pero si tú puedes recortar los tiempos fichando ingenieros de otras fábricas que te den soluciones inmediatas, sin tener que investigar, eso sale barato para una fábrica. Yo siempre he tenido ese concepto, por mucho que te pidan otro técnico, por mucho que el ingeniero te pida más sale barato, porque sale mucho más caro ir probando piezas y, al final, encuentras una, sí, pero para mí es un acierto. Desconozco cómo es el ingeniero (Albesiano), pero es un acierto si están yendo a esa dirección», añadió Marc Márquez sobre el nuevo fichaje de Honda.

Respecto a la nueva filosofía en Honda, Márquez considera que «cuando pierdes, te tienes que tragar el orgullo». «El tema está en que el orgullo en la competición es malo. Y es así. En la competición, hay un momento en que ganarás, que perderás. Cuando pierdes, te tienes que tragar el orgullo y saber entender que los otros lo están haciendo mejor. Hay gente que lo coge antes; hay gente que lo entiende después, pero, para mí, no es falta de orgullo, es inteligencia. Si tú ves que otras fábricas están haciendo eso, en el caso de Yamaha, por ejemplo también, y están recortando los tiempos antes que tú, haz lo mismo. Por presupuesto de Honda no será», señaló.

Márquez acaba segundo en un mal día

Marc Márquez terminó segundo en la práctica de Motegi, pero no se confía porque cree que Martín y Pecco todavía tienen algo más: «Tienes que ver bien la realidad: Martín no ha puesto el segundo neumático, Bagnaia no ha puesto el segundo neumático… así que lo que es real es un cuarto, pero sí que es verdad que hemos tenido un día malo».

«A veces, la posición no lo refleja, pero es de esos días en que la posición dice que segundo, pero no estoy contento porque tuvimos muchos problemas, sobre todo por la tarde, y eso me ha hecho no entender nada prácticamente de cara al domingo, ya que mañana dicen que lloverá. Así que nada. Lo importante es que en las dos últimas salidas hemos hecho dos-tres cambios, hemos estado mucho tiempo en el box, y ahí me he empezado a sentir un poco mejor», continuó explicando el de Gresini.

Sobre la causa de esos problemas, Márquez comentó que «la base es más o menos la misma que en Indonesia, pero sí que es cierto que de una moto a otra hay pequeños problemas: el que se ha visto es el freno; los otros no los diré, porque son más técnicos y es verdad que los hemos ido solucionando durante el entrenamiento, pero pierdes mucho tiempo, no puedes hacer vueltas seguidas, no puedes hacer ritmo y eso te dificulta mucho entender realmente dónde estás».

Por último, le preguntaron si prefiere que la clasificación de este sábado sea en seco o en mojado: «Para mí, si mañana es en seco, mejor. Para entender realmente qué escoger para el domingo, porque si ahora mismo me dices de correr el domingo no sé por dónde tirar, ni de neumáticos, ni de puesta a punto ni realmente sé dónde estoy, porque no he podido hacer un entrenamiento normal. Pero, es cierto, si es en agua, todo se abre, pero el domingo todo apunta a que será seco».