Valentino Rossi no deja en paz a Marc Márquez: «Nunca cambiaré mi opinión sobre él»

Valentino Rossi no pierde la ocasión de criticar y demostrar su animadversión hacia Marc Márquez, con el que protagonizó momentos muy tensos y duelos para el recuerdo durante su época de piloto en MotoGP. El italiano, que hace unos días dijo del de Cervera que «nunca nadie ha sido tan sucio» sobre el asfalto, ha vuelto a dedicar unas palabras al español aunque, en esta ocasión, ha sido mucho más suave y políticamente correcto.

«¿Resentimiento hacia él? Tengo una opinión muy fuerte sobre él y nunca la cambiaré», ha afirmado en las últimas horas el excampeón del mundo sobre el actual piloto de Gresini antes de que se celebre el Gran Premio de Indonesia de este próximo fin de semana. Por tanto, no parece que la relación entre dos de los mejores de la historia vaya a mejorar, al menos en el corto plazo.

En cuanto al baile de pilotos que se dará la próxima temporada, Rossi no duda en apostar por su compatriota Bagnaia, quien está luchando con Jorge Martín por el campeonato del mundo de 2024. «Puede ser difícil para Pecco. Para ser sincero, no he entendido bien toda la historia. Pensaba que Jorge Martín estaría de rojo el año que viene. Pero Pecco está preparado. Es el actual bicampeón del mundo de MotoGP y este año vuelve a luchar por su tercer título. Será interesante ver cómo va esta convivencia. Aparte de eso, no creo que Pecco necesitara tener a Márquez al lado para demostrar que es el número uno», ha afirmado.

Rossi, en contra del fichaje de Márquez

Además, el expiloto italiano se muestra contrariado por el fichaje del de Cervera por Ducati el año que viene. «Es normal que los jóvenes pilotos que han sido fieles a la marca durante años se sientan traicionados… Es normal que piensen que la elección de Márquez es una broma. Así que Martín, Bezzecchi y Bastianini se han ido a otra parte», ha explicado Rossi, que no ha dudado en criticar a la escudería por su elección.

«La consecuencia es el paso de Pramac a Yamaha y la marcha de Jorge Martín, Bastianini y Bezzecchi a la competencia. Ducati había establecido un sistema interesante, con una pirámide que permitía a los jóvenes pilotos progresar y soñar con unirse algún día al equipo oficial. Así es como Pecco Bagnaia subió los escalones de la escalera, y así también Martin y Bezzecchi esperaban llegar allí. Luego, de repente, Ducati decidió poner a Márquez de rojo en la moto de fábrica», ha lamentado Valentino.

Además, en esta entrevista en ‘MCN’, Rossi ha elegido el mejor momento de su carrera, aquel que le colocó en la cúspide del motociclismo. «He tenido bastantes éxitos en MotoGP, pero éste es el más grande de todos. Ganar mi primera carrera con la Yamaha M1 en Sudáfrica, el día de apertura del campeonato, conseguir el título al final del año… Aunque vinieron otras victorias y títulos, esa temporada de 2004 sigue siendo el punto más alto de mi carrera como piloto… al menos por ahora», ha expresado Valentino.