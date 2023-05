Valentino Rossi regresa por sorpresa a la competición

Valentino Rossi da un paso de gigante en su aventura en las cuatro ruedas. El nueve veces campeón del mundo de MotoGP participará en las dos carreras Road to Le Mans, paso previo a disputar las 24 Horas de Le Mans (10 y 11 de junio de 2023). El Doctor estará entre los 116 pilotos que participarán y lo hará a los mandos de un BMW M4 GT3, del equipo WRT, el equipo belga campeón de la European Le Mans Series 2021 y ganador de la categoría LMP2 en las 24 Horas de Le Mans 2021.

Desde que anunció su retirada de MotoGP, el de Tavullia ha seguido compitiendo en las cuatro ruedas con el objetivo de correr algún día las 24 horas de Le Mans. El italiano lleva todo el año preparándose para esta prueba. De hecho, en el mes de enero corrió las 24 horas de Dubái donde terminó tercero en su debut con BMW en el WRT.

Los grandes dirigentes de la prueba han dado la bienvenida a la leyenda de MotoGP y aseguran estar muy contentos de que Rossi se encuentre entre los participantes. «Tener a Valentino Rossi en la parrilla es un gran impulso para el evento», aseguró Frédéric Lequien, CEO de Le Mans Endurance Management.

The doctor arrives. @ValeYellow46 will make his La Sarthe debut as he will compete at Road to Le Mans on June 8 & 9, the support event of the centenary @24hoursoflemans! How's THAT for an announcement?

