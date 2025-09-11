Marc Márquez: «A los que piensan que me dejé ganar por Álex en Barcelona que les den»

Marc Márquez llega a Misano en busca de la bola de título para Japón. Y lo hace después de un fin de semana en el que fue superado por un gran Álex Márquez, que se llevó la victoria en Montmeló. El de Gresini se mostró muy sólido en carrera e impidió que su hermano llegara con opción de cerrar su noveno campeonato del mundo en el GP de San Marino de MotoGP. Ese segundo puesto del 93 hizo que un periodista italiano insinuara que no quiso ganar para no tener bola de título en casa de Rossi, a lo que el piloto de Ducati le respondió con rotundidad: «¡Que les den!».

«¡Los que piensan eso y escriben eso, que les den! Y traducírselo para que lo entienda», dijo. Si algo tiene el de Cervera es que siempre sale a por la victoria. Ese gen ganador y el querer siempre más es el que le ha llevado a estar donde está. En Montmeló también lo intentó todo para batir a su hermano, pero Álex fue mejor y ganó con solvencia en un circuito que se le da bastante bien al 73, y donde ha ganado en las tres categorías. De hecho, si no se llega a caer en la sprint del sábado, seguramente habría hecho pleno, porque tenía la victoria en su mano.

«Lo intenté, intenté tener bola de partido aquí porque, lo he dicho, me da igual dónde, cuándo, pero intentar que sea lo antes posible y esto significa seguir con la misma mentalidad. Pero hubo un piloto que fue más rápido que nosotros en Cataluña. Todo y eso fuimos quien más puntuó en Barcelona, pero no valió para tener bola de partido aquí», dijo Marc Márquez sobre el hecho de llegar a Misano sin opciones de título.

«Ahora, la gente dice: ‘Japón, Japón’. Tampoco lo veo tan fácil. Veo bien tener bola de partido, pero tampoco veo tan fácil cerrarlo en Japón, porque significa que Álex puntuará poco aquí y allí. Seguiremos con nuestra mentalidad. Uno de los objetivos es seguir en el podio, que esto sí que es mi prioridad número uno de aquí a final de temporada», agregó sobre las opciones de ganar el título en casa de Honda.

Al ser preguntado por la posibilidad de que le vuelvan a recibir con pitos, y que se repita la imagen de Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo, intentando silenciar a los aficionados: «Soy piloto Ducati y esto significa que es gran premio de casa para ellos, tenemos un montón de compromisos, más que en Cataluña casi, pero dispuestos a ellos y a disfrutar un fin de semana de motociclismo, de buen ambiente. ¿Qué habrá algún pito? Seguro. ¿Qué habrá aplausos? También, pero intentaremos dar el 100% en pista, que es lo importante».

Marc Márquez insiste en que no tiene prisa por cerrar el título: «No tengo prisa. Al final, prisa… Lo he dicho y continúo con mi discurso, que es intentar cerrarlo lo antes posible porque significará que seguimos con la misma dinámica, que es mi principal objetivo, que no esta situación de tanta ventaja y de cerrarlo lo antes posible me lleve a errores estúpidos. ¿Que se puede caer como Álex en el sprint, o como ha pasado ya y pasará? Se puede caer. Pero intentar que no sea de forma estúpida, porque ya estas últimas carreras empiezan a ser la construcción del 2026 y quiero seguir con la misma dinámica».