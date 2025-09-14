Marc Márquez silencia a los ‘tifosi’ para asaltar la casa de Rossi y podría ser campeón en Japón

Marc Márquez se ha llevado la victoria en el GP de San Marino de MotoGP y tiene a tiro su noveno Mundial. Podría ganarlo en Japón. El leridano silenció los pitos de los tifosi para asaltar la casa de Valentino Rossi al imponerse a su pupilo, Marco Bezzecchi, en Misano. Se cayó en la sprint y se ha levantado el domingo para volver a la senda de la victoria, la undécima de la temporada para el piloto de Ducati Lenovo. Álex Márquez cierra el podio con un magnífico tercer puesto.

Igual que sucedió en la sprint, Marc Márquez adelantó a Quartararo y a Álex en la salida para situarse segundo, a la estela de Bezzecchi. Si ayer se metió por el interior de la uno, hoy lo hizo por el exterior. Se colocó por fuera en la recta para meterle la moto a su hermano y ponerse segundo. La carrera volvía a estar como ayer, con la Aprilia tirando y las dos Ducati de los hermanos Márquez tras la moto de Noale.

Después del error de la sprint cuando lideraba, Marc se lo tomó con más calma. Iba detrás de Bezzecchi, que tiraba para intentar escaparse y dejar atrás al líder de MotoGP. Pero no lograba despegarse del 93, que se pegaba a él como una lapa. Álex lo veía todo desde la distancia en una cómoda tercera posición. Por detrás venía Pedro Acosta lanzado, que superaba a Morbidelli y Quartararo con dos frenadas magistrales.

Pero el Tiburón tuvo que abandonar la carrera en la vuelta ocho, cuando iba cuarto, después de que se le rompiera la cadena, algo que ya le sucedió a su compañero de equipo, Binder, el viernes. El 37 aparcó la moto y se marchó muy cabreado porque estaba haciendo un gran domingo. Una vuelta después, en la nueve, Pecco Bagnaia se iba al suelo en la curva 10 después de perder la moto de delante.

La batalla estaba delante, por la primera posición. Marc Márquez resistía ante los tirones de un Bezzecchi que no conseguía dejar atrás al español. Esa presión le hizo cometer un error al ganador de la sprint en la frenada de la ocho en la vuelta 12, que lo aprovechó el piloto del Ducati Lenovo para asaltar el liderato a falta de 15 giros para el final. Se repetía la historia del sábado, pero en esta ocasión el 93 tomó buena nota de su error y se lo tomó con más calma.

Por detrás, Quartararo perdía posiciones con las Ducati de Morbidelli, Di Giannantonio, Aldeguer y la Honda de Luca Marini. El Diablo no podía hacer más con la Yamaha y caía hasta la octava posición. Por su parte, el campeón del mundo, Jorge Martín, se mantenía decimotercero tras cumplir la doble vuelta larga por saltarse la vuelta de reconocimiento de camino a la parrilla.

Pese al error, Bezzecchi no dio su brazo a torcer y tiró con todo para dar caza a un Márquez que tampoco cedía. Cuanto más apretaba el italiano, más apretaba el de Cervera. Lo estaban dando todo los dos para intentar conseguir la victoria. La pelea estaba servida. El de Aprilia quería regalarle otra victoria a su público en su casa, ganando al archienemigo de Valentino Rossi, su mentor. Pero delante tenía al mejor piloto de la historia, que no le permitía acercarse.

Marc bajaba hasta el 31.2 a falta de dos vueltas para el final para mantener esa distancia. Aunque el italiano lo intentó hasta el final, no pudo con el líder del Mundial de MotoGP, que tendrá bola de partido en Japón, donde debe superar en tres puntos a Álex en todo el fin de semana. Por tanto, pase lo que pase, habrá que esperar hasta el domingo para saber si tenemos fumata blanca o no.