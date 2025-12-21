La infinita herencia española en América: la bandera de una ciudad de Puerto Rico homenajea a España y Extremadura

Sabemos que Estados Unidos está repleto de homenajes a nuestra bandera, pero hay territorios de América donde ese pasado común con España es todavía más potente. Quizás, el caso más claro es el de Puerto Rico.

En el oeste del país encontramos la ciudad de Añasco, un territorio donde la herencia española y las raíces extremeñas de su fundador se portal con orgullo en los emblemas oficiales.

Y es que tanto los colores como el símbolo de la bandera de Añasco ponen en valor la huella cultural de España en América y cómo ha perdurado pese al paso del tiempo.

La bandera de Puerto Rico que homenajea a España y a Extremadura

El municipio de Añasco debe su nombre a Don Luis de Añasco, un colonizador de origen extremeño que acompañó a Juan Ponce de León durante la etapa inicial de la colonización.

Su apellido no sólo quedó grabado en la historia local, sino que dio nombre al propio municipio, lo que consolidó un lazo que une a Puerto Rico con la región de Extremadura para la eternidad.

De hecho, con el paso de los siglos, la identidad local se ha nutrido de esa herencia. Por muchos cambios políticos que haya sufrido la isla, el vínculo histórico ha permanecido en la memoria colectiva y en sus símbolos oficiales. Muestra de ello es el color verde y la cruz de la bandera.

La bandera de América que comparte heráldica con España

Más allá de un símbolo concreto, la bandera de Añasco demuestra sus raíces españolas al incorporar un diseño fiel a la tradición heráldica de nuestro país.

Por ejemplo, el diseño incluye un escudo con una disposición habitual en banderas municipales. Esto viene de la época de dominio de España, cuando era habitual que se incluyeran símbolos reales y religiosos vinculados a la Corona o a la región de los fundadores.

Esto no sólo es una decisión estética o casual, sino un recordatorio del pasado español de toda Puerto Rico y de Añasco. De hecho, está constituido de esta manera para recordar a su fundación.

Más concretamente, para demostrar el linaje extremeño de Don Luis de Añasco y la influencia española que moldeó la identidad del lugar. Es decir, actúa como una cápsula del tiempo.

Los vínculos infinitos entre la historia española y Puerto Rico

Más allá del idioma y cultura compartidas, en Puerto Rico todavía quedan muchas demostraciones del pasado común con España. De hecho, no hace tanto que formó parte del país.

Eso ha provocado que en buena parte de los municipios haya referencias culturales o simbólicas a nuestra nación. Por ejemplo, banderas oficiales, nombres de calles, iglesias o escudos.

Una de las situaciones más llamativas de Puerto Rico es que una parte de sus ciudadanos todavía recuerda con cariño su pasado español y hasta reivindican que todavía son parte de nuestro país.

Por ello en los últimos años han surgido movimientos ciudadanos que reivindican la incorporación del territorio de Puerto Rico como una nueva comunidad autónoma de España.