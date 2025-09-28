¿Cuánto dinero gana Marc Márquez por ser campeón de MotoGP?

Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP por séptima vez en su carrera. Cinco años después de aquel accidente en Jerez, el de Cervera ha vuelto a escribir su nombre con letras de oro en la categoría reina. Hay quien se pregunta cuánto dinero ganará Márquez por ser campeón, como cuando Alcaraz gana un torneo de tenis. Sin embargo, en motos, a diferencia de en otros deportes, el campeón del mundo no se lleva dinero por el simple hecho de ganar el título, como sí sucede en tenis o al ganar la Liga de Campeones en fútbol, por ejemplo.

En este caso, Dorna Sports, empresa organizadora del Mundial de MotoGP, no da dinero a los pilotos por ser campeón del mundo. En tenis, cuando un jugador gana un torneo, o en fútbol, cuando un equipo gana la Liga de Campeones, reciben un cheque por terminar en la primera posición de esa cita. Pero aquí no funciona así. En ninguna de las tres categorías, el campeón percibe un pellizco económico por parte de los organizadores del certamen.

Aquí los pilotos perciben un sueldo por parte de sus equipos y, por otro lado, de los patrocinadores que les llevan. Lo que sí existe es un bonus en caso de proclamarse campeón del mundo. Cada piloto acuerda con su equipo y sus patrocinadores unas cantidades extras, además de lo que ya percibe, si gana el Mundial. Pero eso depende de cada equipo, cada piloto y cada patrocinador.

En este caso se desconoce la cantidad exacta que podría ganar Marc Márquez en concepto de bonus por ser campeón del mundo de MotoGP, siempre y cuando lo tenga firmado por contrato. Aunque lo económico en este momento es lo menos importante, ya que ha conseguido el objetivo que llevaba persiguiendo desde que se operó por cuarta vez del húmero derecho, volver a ser campeón de MotoGP.