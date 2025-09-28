Marc Márquez no pudo contener la emoción: lágrimas y gritos de liberación

Marc Márquez se ha liberado al cruzar la línea de meta. El español es campeón del mundo de MotoGP por séptima vez en su carrera deportiva. Pero este título es mucho más que un número, tiene un significado muy especial para él por todo lo que ha sufrido durante estos años desde la caída de Jerez 2020. Y eso se vio reflejado en su rostro al terminar el GP de Japón. Se vio a un Marc que nunca antes se había visto, emocionado durante la celebración, con lágrimas en los ojos y gritando de liberación.

Cometió un error al volver tan pronto después de la caída de Jerez 2020. Pero es ya es historia. El rey de MotoGP ha vuelto. Tocó fondo después de alcanzar la gloria, pero ha resurgido de sus cenizas como el ave fénix y se ha reinventado para volver a ganar. Ha sacrificado mucho para llegar hasta aquí. Le prometió a su abuelo que este era el último intento para volver a lo más alto y lo ha cumplido. Marc Márquez está de vuelta y lo ha hecho a lo grande.

EL GRITO DE LIBERACIÓN QUE HA EMOCIONADO A TODA ESPAÑA 🔥 ¡CELÉBRALO, TÍO, QUE HAS HECHO HISTORIA! 😍👏#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/GJ0OYl5bdF — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2025

Las imágenes hablan por sí solas. Después de ver la bandera a cuadros en Motegi, el español se liberó y echó a llorar. Han sido unos años muy complicados, en los que parecía que su carrera estaba acabada por haber vuelto demasiado pronto. Se tuvo que operar cuatro veces del brazo derecho, pero nada puede con él. Lo que no te mata te hace más fuerte, y eso le ha pasado a Márquez.

TE VIMOS CAER, TE VEMOS GANAR Y AHORA LLORAMOS CONTIGO 🥺❤️ ¡QUÉ IMAGEN! TODOS LOS PILOTOS FELICITANDO A UN CAMPEÓN QUE NO PUEDE CONTENER LAS LÁGRIMAS 👏 @marcmarquez93#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/CjW0ixj7bZ — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2025

El destino ha querido que fuera en Japón, en casa del equipo donde ha estado toda su carrera deportiva antes de irse a Ducati, Honda, y con ellos en el podio gracias a Joan Mir. Por todo esto, Marc no pudo contener las emociones al cruzar la meta. Los gritos son de liberación y las lágrimas de felicidad, porque se ha quitado un gran peso de encima con este título.