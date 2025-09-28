Marc Márquez se une al club de los resucitados junto a Michael Jordan, Tiger Woods y Muhammad Ali

1.897 días después de aquel fatídico 19 de julio de 2020 cuando sufrió aquella caída en Jerez, Marc Márquez vuelve a ascender a los cielos al conquistar su noveno título mundial. El ilerdense se une al club de los resucitados, aquellos que cayeron a los infiernos y volvieron más fuertes que nunca, como es el caso de Michael Jordan, Tiger Woods o Muhammad Ali, entre otros. Todos ellos lograron volver a ganar varios años después.

El caso de Jordan es quizá uno de los más conocidos. El ex jugador de baloncesto puso punto y final a su carrera en la NBA en 1993 con tres anillos de la NBA para pasarse al béisbol. Pero tras dos años fuera de las canchas de baloncesto, motivado por la eliminación ante los Magic, Michael se entrenó a tope para volver a los Chicago Bulls en 1995. En el 96, Jordan lideró de nuevo a los Bulls hacia un nuevo título, que también lograron en 1997 y 1998.

Tiger Woods cayó a los infiernos en 2017 cuando le detuvieron por ir dormido al volante por «conducir bajo los efectos del alcohol y drogas». El mejor golfista de todos los tiempos con un total de 14 grandes títulos en aquel momento tocó fondo. Pero se rehizo de aquello y consiguió volver a ganar el Masters de Augusta en 2019. Dos años después de caer a los infiernos, el estadounidense resucitó para conseguir uno de sus triunfos más especiales.

Muhammad Ali también tuvo una época complicada en su carrera. El boxeador estadounidense fue suspendido y despojado de su título de campeón del mundo de peso pesado en 1967 por negarse a ir a la Guerrar de Vietnam. Eso supuso su suspensión durante tres años y una condena de prisión, que terminaría siendo anulada. Pero el boxeador se rehizo y en 1970 volvió a ser campeón mundial del peso pesado. Y no fue el único título, porque ganó 26 más por sólo cinco derrotas.

Marc Márquez ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Cayó a los infiernos en Jerez 2020 con la caída más grave de su carrera deportiva. Parecía que aquello podía ser el final, pero tras cuatro operaciones el leridano se rehizo y fichó por Ducati para volver a ganar. Y lo ha conseguido. El 93 ha resucitado de la mano de los de Borgo Panigale y ha demostrado que todavía le queda mucho gas por dar tras conseguir su séptimo título de MotoGP.