Los cinco motivos por los que Marc Márquez es el mejor de la historia

Que Marc Márquez es uno de los mejores de la historia no había ninguna duda. Pero tras conseguir su noveno campeonato del mundo, el séptimo de MotoGP, y por cómo lo ha logrado, después de todo lo que ha pasado para volver a estar en lo más alto, le convierten sin duda en el mejor piloto de la historia. Ya lo decía Fabio Quartararo en una entrevista a este periódico, «Márquez es el mejor piloto de la historia».

Valentino Rossi ha hecho mucho por este deporte, puso a MotoGP en el mapa, pero Marc Márquez ha logrado algo que el Doctor no, volver a ganar cinco años después y tras cuatro operaciones en un brazo. Muchos pensaban que esa lesión sería el fin de la carrera del español, pero no fue así. El 93 se ha reinventado, dejó atrás a Honda y comenzó de cero en Ducati para volver a ganar. Dos años después de dejar a los del ala dorada, el español conquista su séptimo título de MotoGP. Motivos hay de sobra para justificar por qué es el mejor de la historia, pero aquí van algunos.

Mismos títulos que Rossi

Con este título ya son siete los que ha conseguido Marc Márquez en MotoGP, que sumados a los de 125 cc y Moto2 hacen un total de nueve campeonatos del mundo, los mismos que Valentino Rossi. El que más tiene en la categoría reina es Giacomo Agostini con ocho, pero en aquella época se corría en varias cilindradas al mismo tiempo. Muchos le achacaban al español que no tenía los mismos títulos que el Doctor, pero ahora ya le ha igualado y va camino de batirle.

Récord de victorias en una temporada

El piloto de Cervera también posee el récord de victorias en una temporada con un total de 13 de 18 en 2014, que supone un 72,2% de triunfos. El segundo puesto lo comparte el propio piloto del Ducati Lenovo junto a Mick Doohan con sus 12 triunfos en 19 carreras. Además, también es el que más victorias al sprint posee con un total de 14. Si bien es cierto, las carreras al sprint se instauraron en 2023 y Valentino nunca pudo correr una sprint race.

Piloto con más poles de la historia

Márquez también es el piloto con más poles de la historia de MotoGP con un total de 74. Segundo es el australiano Mick Doohan con 58. Muy cerca le sigue Valentino Rossi, que cuenta en su haber con un total de 55 poles. El cuarto es Jorge Lorenzo con 43 poles. Marc arrasa a sus rivales en esta estadística.

Ganó 3 carreras en 2021 estando lesionado

Otra de las cosas que le convierten en el mejor o uno de los mejores de todos los tiempos es que consiguió ganar tres carreras en 2021 (Austin, Sachsenring y Misano) estando todavía lesionado. Fue el 3 de junio de 2022 cuando pasó por el quirófano por cuarta y última vez del brazo derecho. Esto le hace todavía más grande.

Se ha reinventado para volver a ganar

Marc rechazó un contratazo en Honda, el equipo de su vida, perdiendo 125 millones (25 por el año que le quedaba y 100 por los cuatro que le ofrecían para renovar) para irse a un equipo satélite tras cuatro años lesionado y volver a ganar con la moto roja dos años después. Apostó por lo deportivo y no por lo económico y ha conseguido su objetivo.