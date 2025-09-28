«Más que un número»: la emotiva celebración de Marc Márquez tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP

«Más que un número», ese es el lema del noveno título de campeón del mundo de Marc Márquez. Y es que no importa si es el séptimo de MotoGP o el noveno entre todas las categorías, porque este título va más allá de los números, este título tiene un significado muy especial por todo lo que ha pasado en estos últimos años. Tras la caída de Jerez 2020 en aquella curva tres todo parecía negro, pero cinco años después ha vuelto a lo más alto.

Marc Márquez no pudo evitar emocionarse durante la celebración. Sacó su bandera de España, dio la vuelta de honor y llegó al lugar donde le tenían preparada un emotivo vídeo: «Una vida entera marcada por un número», comienza diciendo. «Un número no puede contar toda una historia. Detrás de un número hay más que un título, más que miedo, más que un sacrificio, más que un corazón que nunca que se rinde. Detrás de un número hay más que un regreso», continúa el vídeo.

En el mismo se pueden ver imágenes de Marc cuando era pequeño, de sus momentos más duros, la caída en Jerez y de su regreso a los cielos esta temporada. Da igual si es el séptimo o el noveno, lo que ha hecho Marc Márquez ya es historia del deporte.