Marc Márquez sufre para entrar en la Q2 en Japón y Álex pasará por la Q1

Marc Márquez se ha metido en la Q2 por los pelos. El líder de MotoGP llega al GP de Japón con su primera bola de partido. Si le mete tres puntos más a Álex Márquez en todo el fin de semana será campeón. Pero al ocho veces campeón del mundo le costó más de lo normal clasificarse entre los 10 primeros. No fue hasta a falta de tres minutos para el final cuando el 93 consiguió dar el salto al top-10 y colocarse tercero, mientras que el 73 tendrá que pasar por la Q1 por primera vez esta temporada. El mejor tiempo lo marcó Marco Bezzecchi, con Pedro Acosta segundo.

La primera toma de contacto con el trazado de Motegi de la categoría reina fue un tanto accidentada, con muchas caídas de pilotos punteros, y terminó con el dominio de Aprilia, que sigue mostrándose como el teórico principal rival de Marc Márquez que, de momento, cumplió con su primer objetivo de este fin de semana en el que se puede proclamar campeón del mundo por séptima vez de MotoGP y por novena en total.

Fue una Práctica que evidenció también el buen momento de KTM con Pedro Acosta y la evolución que parece estar dando Honda, lo que provocó que el top-4 estuviera conformado por cuatro motos diferentes de fábrica y con sólo dos Ducati más, las de los italianos Fabio Di Giannantonio y Francesco Bagnaia, metidas en la Q2. Fue una tanda muy igualada, con los 10 primeros separados por medio segundo y el top-5 en apenas dos.

El mejor tiempo del viernes fue para un Marco Bezzecchi, que olvidó su ajetreada primera sesión libre, con dos caídas, quedándose el mejor tiempo en los compases finales con un gran giro de 1:43.193 par superar a un Pedro Acosta que no pudo concluir el entrenamiento por un aparatoso accidente que dejó su KTM destrozada.

De todos modos, eso no le impidió acabar segundo a 136 milésimas del piloto de Aprilia y por delante de un Marc Márquez que tuvo que esperar también a sus últimos intentos para garantizarse un puesto directo en la Q2, su primer gran objetivo en esta semana. El de Cervera, que es el único de la parrilla que ha pasado siempre el corte esta temporada, se quedó a 167 milésimas de Bezzecchi y una escasa por delante de su compatriota Joan Mir, con Di Giannantonio completando el top-5, a casi dos décimas. Luca Marini, Bagnaia, Fabio Quartararo, Raúl Fernández y Johan Zarco fueron los restantes que pasaron a la Q2.

Primera Q1 del año para Álex Márquez

En cambio, no fue el mejor viernes para Álex Márquez, el único piloto que puede impedir que su hermano festeje el título este fin de semana en Motegi. Ya por la mañana no estuvo entre los mejores tiempos y tuvo problemas en la Práctica, donde también fue de los que sufrió una caída. Por momentos, llegó a estar en el top-10, pero finalmente no entró por primera vez en esta campaña en la Q2 al sólo poder ser decimoquinto a tan sólo 40 milésimas de Zarco.

También deberá pasar por la Q1 el actual campeón del mundo, el español Jorge Martín, decimotercero y empatado en el tiempo con Álex Márquez y el japonés Ai Ogura. El madrileño tampoco se libró en este entrenamiento de irse al suelo, también por partida doble como su compañero de equipo.