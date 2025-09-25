Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el GP de Japón de MotoGP 2025 Marc Márquez domina claramente la clasificación del Mundial de MotoGP 2025 El GP de Japón del Mundial de MotoGP 2025 se correrá en el Twin Ring Motegi

El Mundial de MotoGP 2025 regresa y lo hace con un apasionante GP de Japón que se celebrará en el Twin Ring Motegi. Marc Márquez sigue siendo el líder absoluto de la clasificación de pilotos con 512 puntos, mientras que el segundo es su hermano Álex, que tiene 330, por lo que es cuestión de tiempo que el de Cervera se proclame campeón. El podio, ahora mismo, lo completaría Pecco Bagnaia, pero Marco Bezzecchi sigue muy de cerca a su compatriota. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el país nipón.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Japón: todos los horarios por días

Viernes 26 de septiembre

Este viernes 26 de septiembre arrancará todo en este apasionante GP de Japón del Mundial de MotoGP 2025. El Circuito Twin Ring Motegi está listo ya para recibir a los mejores pilotos del mundo de las tres categorías para que empiecen con las primeras sesiones de entrenamientos libres y prácticas y puedan familiarizarse con el trazado.

FP1 Moto 3 – 2:00 – 2:35 horas.

FP1 Moto 2 – 2:50 – 3:30 horas.

FP1 MotoGP – 3:45 – 4:30 horas.

Moto3 Practice – 6:15 – 6:50 horas.

Moto2 Practice – 7:05 – 7:45 horas.

MotoGP Practice – 8:00 – 9:00 horas.

Sábado 27 de septiembre

El sábado 27 de septiembre se presenta como una jornada apasionante en este GP de Japón del Mundial de MotoGP 2025, ya que después de las últimas sesiones de entrenamientos libres llegarán las clasificaciones de las tres categorías. Posteriormente se celebrará la carrera al sprint en el Circuito Twin Ring Motegi, donde se repartirán los primeros puntos de este fin de semana.

FP2 Moto3 – 1:40 – 2:10 horas.

FP2 Moto2 – 2:25 – 2:55 horas.

FP2 MotoGP – 3:10 – 3:40 horas.

Q1 MotoGP – 3:50 – 4:05 horas – Q2 MotoGP – 4:15 – 4:30 horas.

Q1 Moto3 – 5:45 – 6:00 horas – Q2 Moto3 – 6:10 – 6:25 horas.

Q1 Moto2 – 6:40 – 6:55 horas – Q2 Moto2 – 7:05 – 7:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Japón – 8:00 – 8:45 horas – 12 vueltas.

Domingo 28 de septiembre

El colofón final a este GP de Japón se lo pondrán los pilotos el próximo domingo 28 de septiembre con las carreras de las diferentes categorías del Mundial de MotoGP 2025. Marc Márquez espera poder repetir victoria, ya que hay que recordar que cruzó la línea de meta en primer lugar en San Marino. La carrera de MotoGP arrancará a las 7:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que habrá que madrugar para ver las 24 vueltas en el Twin Ring Motegi.

Carrera de Moto3 – 4:00 horas. 17 vueltas.

Carrera de Moto2 – 5:15 horas. 19 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Japón – 7:00 horas. 24 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Japón de MotoGP 2025 online en vivo gratis

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda durante el Mundial de MotoGP 2025 fue Dazn. Esto significa que todos los entrenamientos, prácticas, clasificaciones, carrera al sprint y el GP de Japón se podrán ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Esta plataforma es de pago y habrá que estar suscrito para poder ver todo lo que suceda en el Twin Ring Motegi.

Por otro lado, todos aquellos amantes de este deporte, de la velocidad y de la adrenalina, además de seguidores de Marc Márquez y del resto de pilotos españoles podrán ver el GP de Japón en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se puede acceder a su página web para disfrutar en un ordenador de todo lo que ocurra en esta carrera del Mundial de MotoGP 2025 que se celebra en el Twin Ring Motegi.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda a lo largo del fin de semana en el GP de Japón del Mundial de MotoGP 2025. Publicaremos las crónicas de las diferentes pruebas y compartiremos las reacciones más importantes que lleguen desde el Twin Ring Motegi, donde, obviamente, estaremos prestando especial atención a Marc Márquez y al resto de pilotos españoles.

Dónde escuchar por radio el GP de Japón

Todos aquellos seguidores del Mundial de MotoGP 2025 que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el GP de Japón deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, la Ser o RNE podrían conectar con el Twin Ring Motegi para contar todo lo que esté ocurriendo en el país nipón.

Circuito del GP de Japón de MotoGP

El Twin Ring Motegi, situado en la prefectura de Tochigi, será el escenario donde se disputará este GP de Japón, que corresponde a la decimoséptima jornada del Mundial de MotoGP 2025. Este trazado se ha convertido en uno de los más importantes del campeonato por méritos propios y el primer Gran Premio allí fue en 1999. Tiene un total de 4,8 kilómetros y un ancho de pista de 15 metros, teniendo la recta más larga 762 metros. En total tiene ocho curvas de derecha y seis de izquierda. La vuelta rápida en carrera la consiguió en 2024 Jorge Martín, que logró parar el cronómetro en 1:44:461.