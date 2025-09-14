Marc Márquez explica su celebración: «Tenía muchas ganas de ganar y lo hice a lo Messi»

Marc Márquez se mostró muy contento tras lograr la victoria en Misano, silenciando así los pitos de los tifosi. El leridano explicó su celebración a lo Messi y reconoció que «tenía muchas ganas de ganar» después de ver los comentarios de los italianos tras su caída en la sprint. Los comentarios le dieron «ese extra de energía» y de «concentración» para llevarse el triunfo y asaltar la casa de su ‘archienemigo’ Valentino Rossi.

«Siempre he dicho que, para mí, Messi ha sido un referente dentro y fuera de la pista. Ha estado en los momentos difíciles. Ha hecho callar con clase. Ha sido un señor dentro y fuera. Es imposible emular a Messi, pero ayer por la noche vi un poco de las redes sociales. Lógicamente, no te puedes aislar del todo. Y hoy tenía ese extra de concentración, ese extra de energía. Tenía muchas ganas de ganar y lo he celebrado a lo Messi, aunque estoy lejos de Messi», dijo en DAZN al acabar la carrera sobre su celebración.

Preguntado por si este domingo se vio la mejor versión de Marc Márquez, el de Cervera reconoció que «sí. Quizá no me he encontrado del todo cómodo a mitad de carrera. Pero tenía claro que era todo o nada hoy. Tenía ganas de ganar. Álex me ha visto la cara y me ha dicho: ‘hoy cuidado, ¿no?, y digo: hoy voy, veremos qué pasará. Tenía muchas ganas, estaba concentrado. Agradecer a la gente que está arropándome y a Ducati, que se está portando muy bien, Ayer me arroparon mucho porque escuché de todo y no es fácil, pero tengo 32 años para aguantar eso y más».

«Han habido unas vueltas donde he tocado tres o cuatro verdes consecutivos. Estaba yendo al límite, pero con cierto margen porque después del warning de tocar verdes he tocado una vez más, en la 11, que hacía viento en contra. Ya me cuesta, me costaba aún más, y no podía arriesgar. En el tercer sector perdía un poco más de lo normal, pero si arriesgaba y tocaba el verde una vez más sabía que tenía long lap y ahí ya la carrera se habría perdido. Iba al límite con esos 31 bajos al final, pero Marco ha respondido muy bien. Hay que felicitarle. Hizo una gran carrera ayer, ha puesto una gran intensidad hoy y ha sido una de las carreras más difíciles del año a nivel de intensidad. Se ha visto en el corralillo que no tenía fuerzas ni para celebrar», explicó Marc Márquez.

Respecto a si le gusta más Japón o Indonesia para cerrar el Mundial, el líder de MotoGP respondió: «Da igual. He tenido la gran suerte de que en Japón he celebrado alguno que otro. Pero da igual cuándo. Lo importante es mantener este nivel de velocidad, mantener sobre todo el espíritu este y la concentración. El fallo de ayer puede pasar, nadie es perfecto, pero hoy lo hemos camuflado de la mejor manera. Contento porque para Ducati era importante ganar las dos de casa».

Si Japón sería una forma de cerrar el círculo, Marc Márquez dijo que «el círculo está cerrado, falta poner el candado. Sea en Japón o en Indonesia… es cuestión de tiempo. Hay que intentar cerrarlo lo antes posible, pero sin volverse loco. Si es Japón sería una forma bonita, pero da igual, si es Indonesia también. Lo importante es cantar y bailar juntos, que no sólo lo he sufrido yo, sino lo hemos sufrido todos juntos».