Bagnaia resucita en Japón con una pole de récord por delante de Mir y Márquez

Pecco Bagnaia ha resucitado en la tierra del sol naciente para llevarse una pole en el GP de Japón de MotoGP (1:42.911). Venía de cinco carreras seguidas fuera del podio, algo poco habitual en él, pero en el test de Misano consiguió hacer click para lograr la primera pole de su carrera en MotoGP aquí en Motegi. Se la arrebató a Joan Mir, que dio la sorpresa con la Honda y saldrá segundo, por delante de Marc Márquez, tercero. Por su parte, Álex Márquez partirá desde el octavo puesto.

De salida, Pedro Acosta tuvo problemas de salida con el puño del gas y volvió al box sin marcar vuelta. El hombre más rápido del FP2 y poleman el año pasado aquí en Motegi volvía a empezar con el pie torcido en una Q2. Mientras tanto, Marc Márquez firmaba el mejor crono de la sesión con un 1:43.4 de salida. En los primeros intentos sólo Pecco Bagnaia fue capaz de batir ese tiempo.

Acosta volvió a pista a falta de cinco minutos para el final. El Tiburón tendría un intento para intentar meterse en las posiciones delanteras o incluso luchar por la pole. Esa primera posición estaba muy cara. Todos venían mejorando y la primera fila estaba en apenas una décima. Quien no conseguía encontrarse era Álex Márquez, que sólo pudo ser octavo. Estuvo cuarto en algún momento de la sesión, pero terminó bajando en los últimos compases.

Todo parecía que la pole estaría entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia, pero se coló entre ellos un invitado inesperado, Joan Mir. La Honda ha mejorado notablemente y el campeón del mundo de MotoGP en 2020 sacaba al líder del Mundial de esa primera posición a pocos minutos del final. No pudo mejorar su tiempo en la siguiente vuelta lanzada y Pecco sí logró bajar del 43.0 para conseguir su segunda pole de la temporada.

El italiano ha renacido en la tierra del sol naciente con un auténtico tiempazo. Vuelve a la primera línea Pecco Bagnaia y lo hace con fuerza, llevándose la pole position con récord de la pista incluido. Acosta no pudo colarse en primera fila de parrilla y a pesar de los problemas saldrá desde la cuarta posición, justo detrás de Marc Márquez. Joan Mir le regaló un gran segundo puesto en casa.

Álex sufre para meterse en Q2

Álex Márquez sufrió pero logró pasar in extremis a la Q2. Al piloto de Gresini le costó mucho cuadrar una buena vuelta para meterse entre los dos primeros. En su primer intento no consiguió estar entre los dos más rápidos y se marchó al box en busca de soluciones para ese segundo intento. Su compañero de equipo, Fermín Aldeguer, sí estaba yendo rápido, aunque tampoco lograba estar en esas posiciones de privilegio.

Morbidelli y Ogura se presentaban como los rivales a batir. En cuanto volvió a la pista, Álex sorprendió con un espectacular segundo parcial en el que bajaba más de dos décimas el tiempo del mejor crono. Una caída de Aldeguer a dos minutos del final dejaba sin opciones al murciano, pero las banderas amarillas esta vez no le afectaron al segundo del Mundial, todo lo contrario, le beneficiaron.

El 73 pudo marcar su mejor registro a falta de poco menos de dos minutos para el final de la Q1, con el que se situaba segundo. El problema es que Ogura venía tirando muy fuerte en la última vuelta para sacar al pequeño de los Márquez. Pero dos caídas, una de Álex Rins y otra de Brad Binder en el último sector, provocaron dos banderas amarillas que anulaban la vuelta del piloto local y, por tanto, clasificaba a Álex Márquez para la Q2.