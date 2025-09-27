Pecco Bagnaia está de vuelta: victoria al sprint en Japón y Márquez roza el título

Pecco Bagnaia está de vuelta. El bicampeón del mundo de MotoGP ha resurgido de sus cenizas para volver a lo más alto del podio en una sprint en el GP de Japón de MotoGP. No lo hacía desde el GP Solidario de Barcelona 2024. Tras cinco carreras muy frustrantes, fuera del podio, el italiano vuelve a lograr la victoria y lo hace a la vieja usanza, dominando de principio a fin. Marc Márquez fue segundo tras una gran remontada, con Pedro Acosta tercero y Joan Mir cuarto.

La salida fue caótica. Pecco Bagnaia arrancó muy bien, con Mir y Márquez a su estela. Marc no comenzó bien, pero resistió el ataque de Pedro Acosta en la primera curva, aunque el Tiburón le terminó pasando en el primer sector. Los problemas llegaron como es habitual por la parte trasera de la parrilla. Jorge Martín sufrió una fortísima caída en la primera curva y se llevó puesto a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. Las dos Aprilia se quedaban fuera de combate tras un pequeño contacto.

Álex Márquez tampoco tenía la mejor de las sensaciones y perdía una posición en la salida, era noveno. Mientras tanto, Pecco Bagnaia seguía tirando con fuerza para dejar atrás al Tiburón de Mazarrón, que iba segundo tras superar a la Honda de Mir. Marc y Joan se peleaban por el podio. El de Cervera no podía con el que fuera su compañero de equipo con los del ala dorada. Lo intentó en varias ocasiones, pero en las dos se fue largo y el mallorquín recuperó la posición.

Parecía que la Honda podía aguantar teniendo detrás a la Ducati del futuro campeón de MotoGP. Pero a falta de cinco vueltas para el final, Marc Márquez le metió un hachazo a Mir para entrar en posición de podio. Una maniobra muy al límite por parte del piloto de Cervera, ya que se coló un poco y frenó tardísimo. El 36 tuvo que frenar para no tocarse. A partir de ahí, el líder de la categoría reina tiró y dio caza a Pedro Acosta en apenas dos vueltas.

Márquez tiene el título en la mano

A falta de tres giros para el final superó al de KTM para lograr el segundo puesto. Mientras él ganaba posiciones y cogía más puntos, por detrás, Álex Márquez, el único que puede aplazar el título de Marc en Japón, tenía un susto y perdía la novena posición en detrimento de Ogura. El de Gresini terminó décimo y fuera de los puntos.

Por tanto, ahora mismo la ventaja entre los dos es de 191 puntos. Esto significa que mañana el 93 podría perder hasta seis puntos con su hermano para ser campeón. Para que no sucediera, Álex tendría que sumar siete puntos más que su hermano. Es decir, si Marc Márquez acaba primero o segundo en la carrera larga del domingo, será campeón del mundo de MotoGP, independientemente de lo que haga el de Gresini.