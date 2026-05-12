Ducati no sustituirá a Marc Márquez en Montmeló

Ducati ha anunciado este martes que Marc Márquez no será sustituido por ningún piloto en Montmeló. El piloto de Cervera pasó por el quirófano el pasado domingo para operarse de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y para arreglar las molestias en su hombro derecho. Es por eso que el vigente campeón de MotoGP no podrá correr este fin de semana en su GP de casa en Barcelona.

«Marc Márquez no tendrá un piloto sustituto este fin de semana en el GP de Cataluña de MotoGP», anunció Ducati en un escueto comunicado este martes. Marc tuvo que volver a Madrid de urgencia para operarse tras la dura caída sufrida en la sprint de Le Mans. Al llegar al hospitality de Ducati, ya se vio que la lesión era grave y las pruebas lo confirmaron. Márquez se bajó de la moto cojeando y tuvo que ser ayudado por José Luis Martínez, su asistente, y el doctor Ángel Charte para subir a cambiarse.

Las pruebas confirmaron que el español tenía una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, como consecuencia de la caída, y no era apto para correr el GP de Francia. Marc Márquez confirmó en DAZN que tenía una cirugía programada para después de Montmeló para ajustar los problemas en el hombro derecho.

El dichoso tornillo que le pusieron tras aquella lesión en el hombro se había movido y, cuando estaba en posición de MotoGP, le tocaba el nervio radial. Eso le estaba irritando el nervio y es lo que hacía que tuviera caídas inesperadas. Los sábados iba bien, pero los domingos no terminaba de encontrar la constancia y sufría mucho. Las caídas estaban marcando este inicio de temporada y el piloto decidió operarse de nuevo.

La recuperación no debería llevarle mucho tiempo. De momento, Marc Márquez no estará en Cataluña y veremos si puede regresar en Mugello para el GP de Italia del 29 al 31 de mayo. Lo que sí es seguro es que Ducati contará con una moto menos este fin de semana y Francesco Bagnaia será la única moto del Ducati Lenovo que haya en pista en Montmeló, ya que nadie sustituirá a su compañero de equipo.