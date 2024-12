¿Doble rasero con el dopaje en el tenis? De la permisividad con Sinner a la dureza con Purcell

La doble vara medir de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis se ha vuelto a manifestar con la suspensión a Max Purcell por dopaje. El tenista australiano no volverá a las pistas sine die aun habiendo confesado el uso de sustancias prohibidas, mientras que Jannik Sinner, al que cazaron por consumo de clostebol, esteroide vetado en el mayor deporte de raqueta, tan sólo perdió los puntos y el dinero ganados en el último Indian Wells.

Contradicciones y un extraño doble rasero que pone en entredicho a los organismos que gobiernan en el tenis, que una vez más volvieron a castigar con dureza a un tenista, mientras que el número uno del ranking ATP sigue impune por dopaje. Aunque Purcell y Sinner comparten la condición de vigente campeón del US Open, uno en dobles y otro en individual, las decisiones de la ITIA les han dejado en escenarios muy distintos.

Mientras que Sinner podrá defender su liderazgo desde el primer torneo de 2025, Purcell, que participó en las finales de la Copa Davis en Málaga hace algo más de un mes, estará fuera del circuito y tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federación Francesa de Tenis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.

Todo esto habiéndose confesado él mismo culpable de dopaje al aceptar «voluntariamente una suspensión provisional» como comunicó en unas líneas a través de sus redes sociales. Purcell reconoció que recibió «sin saberlo» una infusión intravenosa de vitaminas que superaba «el límite permitido de 100 mililitros».

Diferencias entre el caso Sinner y Purcell

«Hasta la semana pasada, cuando recibí registros médicos de una clínica que mostraban que la cantidad de vía intravenosa que había recibido era superior a 100 ml, estaba plenamente convencido de que había hecho todo lo posible para garantizar que había seguido las normas y métodos de la Agencia Mundial Antidopaje», defendió.

El australiano lamentó que esta noticia es «devastadora» como deportista de élite. «Ofrecí voluntariamente esta información a la ITIA y he sido lo más transparente posible al tratar de dejar atrás toda esta situación. Espero volver pronto a las pistas», concluyó en su duro comunicado publicado tras conocerse la dura sanción del organismo tenístico.

La diferencia con el italiano es que este dio positivo en una prueba antidopaje por clostebol, una sustancia conocida por sus efectos anabólicos, que pueden mejorar el rendimiento deportivo al aumentar la masa muscular y la recuperación. La molécula es un esteroide anabolizante que surgió en la República Democrática Alemana. Tras el resultado, se inició una investigación para determinar la causa del hallazgo de esta en su sistema.

Sinner y su equipo alegaron que la presencia de clostebol no fue intencionada y podría haber sido el resultado de una contaminación accidental. En algunos casos, las sustancias prohibidas pueden encontrarse en productos legítimos, como cremas o medicamentos, que no están claramente etiquetados como tales.

Sin fecha de regreso

Sin embargo, tras el positivo, la AMA estudió apelar la decisión para imponer un castigo más severo a Sinner por dopaje, algo que todavía no ha sucedido. Con Purcell se ha sido mucho más rápido y ya sabe que no cogerá la raqueta en los próximos meses, con el añadido de no conocer la fecha de su regreso a las pistas.