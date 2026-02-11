Miles de agricultores y 500 tractores han colapsado este miércoles Madrid para protestar por el pacto entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y por la nueva Política Agraria Común (PAC) que elabora Bruselas. Miguel Ángel Aguilera, coordinador de Unaspi, una de las organizaciones convocantes, ha hecho un llamamiento a los consumidores para que se unan a estas movilizaciones, pues considera que, «si el sector primario cae, va a afectar directamente a todos los ciudadanos de España».

Por su parte, Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, la segunda organización agraria más representativa de España y uno de los principales impulsores de las protestas de este miércoles, también ha hecho alusión a la necesidad de que los consumidores se involucren en sus reivindicaciones.

«Quiero hacer un llamamiento a los consumidores hoy. Si vamos a comprar un filete de ternera, sabemos que ese filete es sano, se puede comer, no tiene ningún problema de salubridad. A partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado», ha advertido el representante de los trabajadores del campo.

«El que consuma un tomate, que sepa que a partir del año que viene podrá estar tratado con productos fitosanitarios que llevan 20 años prohibidos en la Unión Europea. ¿Por qué la han prohibido en la Unión Europea si, por lo visto, no eran malos? Por lo tanto, estamos diciendo que los consumidores deben hacer una piña con agricultores y ganaderos, porque nosotros nos comprometemos a producir productos sanos, de calidad suficiente y a precio asequible; para eso está la política agraria comunitaria, para conseguir esto», ha defendido.

Por otro lado, Cortés ha hecho referencia a las medidas de salvaguardia aprobadas el martes por el Parlamento Europeo, asegurando que son insuficientes: «Las salvaguardias rara vez se cumplen. Como ejemplo, tenemos los cereales que están entrando de Ucrania a un precio inferior del coste de producción aquí en España o en Europa, y nos están arruinando verdaderamente. Entonces, creemos que son cortinas de humo. No son suficientes porque no se van a cumplir. De hecho, los países sudamericanos ya han afirmado que no las van a cumplir porque no están dentro de esos acuerdos de Mercosur».

Los agricultores volverán a protestar por Mercosur

Además, Cortés ha asegurado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha incumplido el acuerdo que firmó con Unión de Uniones de agricultores, pues se había comprometido a que el Gobierno de Sánchez no tuviera una posición tan laxa con el acuerdo de Mercosur. Por ello, el representante agrario ha advertido que están dispuestos a volver a manifestarse las veces que hagan falta.

«Vamos a ir al Ministerio de Agricultura para decirle a Luis Planas dos cosas. La primera, que se equivoca; y la segunda, que conmigo personalmente firmó un acuerdo hace dos años que está incumpliendo, y los acuerdos con Unión de Uniones son para cumplirlos», ha sentenciado.

«Los tractores volverán a recorrer las calles de Madrid», ha asegurado Cortés

«Eso que lo tenga clarísimo. Si no conseguimos que modifiquen su postura en los próximos días, los tractores volverán a recorrer las calles de Madrid, porque no estamos dispuestos a arruinarnos. Daos cuenta de que estamos hablando de una reforma de la política agraria hasta el 2035. Y estamos hablando de un acuerdo con Mercosur que durará de por vida. Por lo tanto, nos jugamos mucho los agricultores y los ganaderos. Nos jugamos mucho», ha lamentado.