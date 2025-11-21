El Ibex 35 se desploma un 1,5% en la apertura y pierde los 15.800 puntos

El Ibex 35 ha abierto la sesión de la jornada de este viernes, 21 de noviembre de 2025, con un desplome del 1,5%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder los 15.800 puntos, al situarse en los 15.756,2 enteros hacia las 9:00 horas de esta mañana. Así, tras el alza del jueves, el índice vive una sesión en negativo.

Javier Escribano, presidente de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), ha asegurado que, si la empresa no se fusiona con Indra, no va a participar en ninguna otra operación, incluida la de su venta. Así lo ha afirmado el directivo durante un encuentro organizado por PROA al que ha acudido OKDIARIO.

Seguirá ampliación.