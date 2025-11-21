El Ibex 35 se desploma un 1,5% en la apertura y pierde los 15.800 puntos
Así, tras el alza del jueves, el índice vive una sesión en negativo
El Ibex 35 ha abierto la sesión de la jornada de este viernes, 21 de noviembre de 2025, con un desplome del 1,5%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder los 15.800 puntos, al situarse en los 15.756,2 enteros hacia las 9:00 horas de esta mañana. Así, tras el alza del jueves, el índice vive una sesión en negativo.
Javier Escribano, presidente de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), ha asegurado que, si la empresa no se fusiona con Indra, no va a participar en ninguna otra operación, incluida la de su venta. Así lo ha afirmado el directivo durante un encuentro organizado por PROA al que ha acudido OKDIARIO.
Seguirá ampliación.
Temas:
- Bolsa
- Bolsa Madrid
- Ibex
- Ibex 35
