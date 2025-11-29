La Seguridad Social confirma el palo: tu pensión va a bajar en 2026 si estás en ésta lista

Durante años, el complemento a mínimos ha servido para dar cierta seguridad a miles de jubilados con pensiones bajas. Una ayuda discreta, pero que para muchos se ha convertido en algo fundamental, que permite elevar la pensión cuando no llega al mínimo legal. Sin embargo, a partir de 2026 muchos pensionistas pueden llevarse una sorpresa nada agradable: la Seguridad Social retirará este complemento a quienes superen los nuevos límites de ingresos que se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado. Esto dejará a un buen número de jubilados con una paga más baja de la que están cobrando ahora mismo.

La medida no es nueva, de hecho, el artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social ya prevé esa revisión, pero sí que tiene un impacto directo porque los ingresos de referencia cambian cada año. Y la actualización de 2026 puede sacar a más de un pensionista de la lista de beneficiarios. Quien deje de cumplir los requisitos perderá el complemento, lo que supone una rebaja automática de su pensión. Y, además, si no avisa, puede enfrentarse a devoluciones y recargos. La Seguridad Social insiste en que el complemento a mínimos no es un derecho vitalicio ni un importe fijo. Es una ayuda condicionada. Si cambian los ingresos, cambia también la cuantía final de la pensión. Y por eso 2026 será un año clave para muchos jubilados que quizá no han revisado su situación económica con detalle.

La Seguridad Social confirma el palo: tu pensión va a bajar en 2026

El complemento a mínimos se concede cuando la pensión contributiva queda por debajo del mínimo legal y el beneficiario tiene pocos ingresos. Para saber si un jubilado lo recibe, sólo se tienen que revisar dos condiciones básicas:

La pensión debe ser inferior al mínimo legal.

Los ingresos anuales no pueden superar ciertos límites.

Para 2025, esos topes son:

9.193 euros al año para pensionistas sin cónyuge a cargo.

al año para pensionistas a cargo. 10.723 euros al año para quienes sí tienen cónyuge a cargo.

Aunque en 2026 se espera que estas cifras aumenten ligeramente, la clave está en que todo ingreso extra cuenta, desde rentas pequeñas hasta beneficios puntuales. Y si el total anual supera el límite, la Seguridad Social retirará el complemento. En otras palabras, la pensión bajará al nivel base, sin esa ayuda que, en muchos casos, supone más de 200 euros al mes.

La obligación de avisar y las devoluciones

La ley es clara: si un jubilado supera los límites, debe comunicarlo. Y si no lo hace, las consecuencias pueden ser serias. La Seguridad Social realiza cruces de datos periódicos con Hacienda, bancos y otras administraciones para detectar ingresos no declarados. Si descubre que un pensionista ha seguido cobrando el complemento sin cumplir los requisitos:

Retirará la ayuda.

Exigirá la devolución de las cantidades cobradas de más.

Podrá aplicar recargos si hubo ocultación o retraso.

Es decir, además del recorte de la pensión, el afectado podría enfrentarse a un pago inesperado que complique aún más su situación económica.

Cómo saber si estás afectado

La Seguridad Social recomienda revisar tres puntos:

Ver si tu pensión actual incluye complemento a mínimos. Muchos pensionistas lo cobran sin tener plena conciencia de ello, sobre todo quienes llevan años en el sistema y reciben una nómina ya configurada.

Muchos pensionistas lo cobran sin tener plena conciencia de ello, sobre todo quienes llevan años en el sistema y reciben una nómina ya configurada. Revisar los ingresos anuales del hogar . El límite no se calcula por meses, sino por ingresos totales del año. Una renta puntual puede desbaratar todo.

. El límite no se calcula por meses, sino por ingresos totales del año. Una renta puntual puede desbaratar todo. Tener en cuenta rentas familiares y ayudas. Las prestaciones, ayudas y ciertos ingresos de convivientes pueden afectar al cálculo final, así que conviene analizar toda la situación económica en conjunto.

Por qué la Seguridad Social insiste en este control

El organismo recalca que el complemento a mínimos existe para garantizar un nivel de ingresos básico a los pensionistas más vulnerables. Su función no es mejorar pensiones bajas de personas que tienen otras fuentes de renta, sino cubrir a quienes realmente lo necesitan. Por eso cada año se revisan los límites y se cruzan los datos de miles de jubilados.

En 2026, con el ajuste de ingresos y la actualización del mínimo, la Seguridad Social prevé movimientos importantes. Algunos pensionistas que estaban fuera podrán acceder al complemento, pero otros lo perderán. Y ahí llega el palo que desde el organismo ya dan por hecho: no todos los jubilados mantendrán la misma pensión que cobran ahora.

Un aviso claro para quienes dependen de esta ayuda

La recomendación de los expertos es simple: revisar la situación cuanto antes. Especialmente aquellos que tienen pequeñas rentas adicionales, o cuyas circunstancias familiares han cambiado. El complemento a mínimos sigue siendo una herramienta esencial para miles de personas, pero es también una ayuda condicionada, y en 2026 volverá a ajustarse. Por este motivo, para quienes dependen de cada euro, este cambio puede marcar una diferencia importante. Y la Seguridad Social ya lo avisa: si estás en la lista de pensionistas con ingresos que superan el límite, tu pensión bajará en 2026.