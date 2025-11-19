Adiós a la pensión de viudedad: la Seguridad Social la está bajando a estas personas

En España, en 2025, sólo es posible dejar de ser beneficiario de una pensión contributiva de viudedad si incumples con algunos de los requisitos, como puede ser contraer un nuevo matrimonio o estar en situación de pareja de hecho con otra persona. Incluso en determinadas circunstancias, la persona en cuestión podría seguir recibiendo esta prestación. La Seguridad Social varía las cantidades en función de las cargas familiares de las personas que solicitan esta ayuda tras el fallecimiento del cónyuge.

El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entregó 10.281.477 pensiones contributivas a 9,3 millones de españoles. Para ello invirtió una cifra récord de 12.974 millones de euros, de los cuales 2.116 millones de euros fueron a parar a las pensiones de viudedad, que es la segunda pensión contributiva más importante del sistema de pensiones en España.

En el último reparto de pensiones contributivas, desde el Gobierno se entregaron 2,4 millones de pensiones de viudedad (para 1,5 millones de personas es la principal), siendo sólo superadas por las 6,5 pensiones de jubilación que se repartieron el pasado mes de diciembre. Esto habla de la importancia en el sistema de una prestación que va dirigida a compensar el ingreso económico de una persona tras el fallecimiento de su cónyuge.

Suben la pensión de viudedad de la Seguridad Social

Las pensiones de viudedad subirán un 2,8%, conforme lo harán el resto de pensiones contributivas de jubilación, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares. Este nuevo incremento conforme a la variación interanual del IPC fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado lunes 23 de diciembre, de acorde a la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021. De esta forma, las pensiones de viudedad suben este 2025 un 2,8% y para los beneficiarios que tengan cargas familiares el incremento será del 9,1%, conforme a la subida de las pensiones mínimas también aprobada por el Gobierno.

La pensión media de viudedad se situó en 2024 en 899,25 euros, mientras que la media del régimen general quedó situada en 956,22 euros. La media de los 12 meses del año en los antiguos autónomos que recibieron esta prestación fue de 650,86. Así que este incremento representa un cambio significativo para la pensión media que subirá hasta 923,98 euros, mientras que la general se quedará cerca de los 1.000, 982,52 en concreto. El pasado año 2024 las mujeres cobraron una media de 926,46 euros por los 620,78 euros de los hombres.

La pensión de viudedad también varía en función de la edad del beneficiario, el grado de discapacidad o las cargas familiares. Por ejemplo, si el pensionista tiene a familiares a cargo, la pensión de viudedad quedará en 1.127,20 euros al mes. Si el titular tiene 65 años o discapacidad superior al 65%, el mínimo será de 874,10 euros mensuales. Para un titular menor de 60 años sin cargas será de 662,20.

Reducción por el complemento a mínimos

Las personas que reciban una pensión de viudedad pueden ver reducido su poder adquisitivo por el complemento a mínimos, que es una ayuda del Gobierno a las personas que se complementa a la pensión cuando no se llegue al mínimo fijado legalmente. Para este 2025, este mínimo está en 9.193 euros (para los beneficiarios con cónyuge no a cargo o sin cónyuge) o 10.723 euros (beneficiarios con cónyuge a cargo).

En 2024, para los que no llegaban a 8.941,33 o 10.429,82 euros, se beneficiaban del complemento a mínimos que en este 2025 pueden perder si han superado estos límites en caso de que tengan una renta exterior relacionada con el rendimiento obtenido por un alquiler, por ejemplo. Esto puede suponer una pérdida de 300 euros al mes. Así que el importe base (el 52% de la base reguladora del fallecido y que puede elevarse hasta el 70%) de la pensión de viudedad no se reducirá bajo ningún concepto, pero en caso de superar el límite por otros rendimientos económicos, sí que el beneficiario podría sufrir una consecuencia negativa en su bolsillo.

Ante todo, tienes que tener claro que la pensión de viudedad sólo la puedes perder en caso de nuevo matrimonio o volver a situación de pareja de hecho con otra persona. Tampoco será posible que la base se reduzca de un año a otro. Todo lo contrario. Con la nueva subida de las pensiones, los beneficiarios de esta pensión contributiva tendrán una subida de casi 30 euros al mes.