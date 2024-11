Subidón confirmado por el INSS: lo que vas a cobrar con la pensión de viudedad e incapacidad

La mejora en las pensiones es una noticia que afecta directamente a millones de personas en España, y el 2025 se presenta como un año clave para los beneficiarios de la pensión de viudedad e incapacidad. Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), más de 12 millones de prestaciones se beneficiarán de una revalorización a partir del mes de enero que busca garantizar la suficiencia económica y reforzar el sistema de protección social. Este incremento es especialmente significativo para aquellos que perciben pensiones mínimas, ya que el objetivo es alinearlas con el umbral de pobreza, ofreciendo así un respiro económico a miles de familias.

La reforma impulsada en los últimos años no solo busca mantener el poder adquisitivo, sino también corregir desigualdades históricas, como la brecha de género. Con ello, se pretende asegurar que nadie quede por debajo de los estándares básicos de calidad de vida, especialmente en casos de pensiones contributivas, no contributivas y complementos a mínimos. Estos ajustes representan un avance hacia un sistema más equitativo y acorde con las necesidades actuales de la población. De este modo, para quienes perciben una pensión de viudedad o incapacidad, los nuevos importes son especialmente relevantes, ya que estas prestaciones suelen ser el único ingreso para muchos hogares. A continuación, se detallan las claves de este aumento y cómo afectará a las distintas categorías de pensiones, con especial énfasis en las cuantías mínimas para el próximo año.

¿Cómo se calcula la revalorización de las pensiones?

El incremento de las pensiones sigue un riguroso proceso basado en indicadores económicos. La Seguridad Social toma como referencia la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que establece el umbral de pobreza. A partir de este dato, se proyectan las subidas necesarias para mantener el poder adquisitivo y garantizar un nivel mínimo de ingresos.

Para 2025, el umbral de pobreza se estima en 11.944,88 euros anuales, lo que supone un aumento del 4,26%. Este ajuste tiene un impacto directo en las pensiones mínimas, que subirán más que la inflación general, con un coste adicional de 900 millones de euros. Además, el sistema contempla complementos a mínimos para quienes no alcancen las cuantías mínimas establecidas, con límites de ingresos que varían según la configuración familiar.

Cuantías mínimas de las pensiones de viudedad en 2025

La pensión de viudedad es una de las más comunes y, a menudo, la principal fuente de ingresos para las personas mayores que han perdido a su pareja. En 2025, estas son las cuantías mínimas estimadas:

Con cargas familiares: 1.127,20 euros mensuales.

1.127,20 euros mensuales. Titular con al menos 65 años o discapacidad superior al 65% : 874,10 euros mensuales.

: 874,10 euros mensuales. Titular entre 60 y 64 años : 817,70 euros mensuales.

: 817,70 euros mensuales. Menor de 60 años sin cargas: 662,20 euros mensuales.

Estos importes buscan asegurar que todas las personas en esta situación tengan acceso a un nivel de vida digno, especialmente aquellas con mayores necesidades económicas.

Cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente en 2025

La incapacidad permanente es otra de las prestaciones que se beneficiará de este incremento. Según el grado de incapacidad y la situación personal del beneficiario, las nuevas cuantías son las siguientes:

Gran invalidez con cónyuge a cargo : 1.690,70 euros mensuales.

: 1.690,70 euros mensuales. Absoluta con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.

1.127,20 euros mensuales. Total entre 60 y 64 años sin cónyuge: 817,70 euros mensuales.

817,70 euros mensuales. Derivada de enfermedad común menor de 60 años con cargas: 644,30 euros mensuales.

El impacto de la brecha de género y otras mejoras

Por otro lado, no podemos olvidarnos del complemento de brecha de género cuyo incremento de cara al 2025 va a ser del 5%. Este complemento está diseñado para reducir la desigualdad económica que históricamente ha afectado a las mujeres. Además, la revalorización de las asignaciones por hijo a cargo, que en algunos casos alcanza los 8.703,60 euros anuales, supone un paso adelante en la protección de las familias.

Por otro lado, el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte también aumentará un 2,75%, situándose en 1.002 euros anuales.

Cuantías mínimas de las pensiones de orfandad y familiares en 2025

Dentro de las prestaciones que también verán un aumento significativo, las pensiones de orfandad y en favor de familiares tienen otro papel destacado. Para 2025, el importe mínimo estimado para estas pensiones será de 267,40 euros mensuales, beneficiando a más de 144.725 pensionistas en el caso de orfandad, y a 22.751 beneficiarios en las pensiones a favor de familiares.

Además, el borrador de la Seguridad Social prevé mejoras adicionales para las pensiones con complementos a mínimos, que afectan a 7.045 casos, así como para las prestaciones del régimen SOVI, cuyo importe provisional será de 551,40 euros mensuales, beneficiando a 206.579 pensionistas. Estas subidas refuerzan el compromiso de garantizar la suficiencia económica de todos los grupos vulnerables.

Como podemos ver, el 2025 va a ser un año en el que se observarán varios incrementos que de alguna manera permitan consolidar un sistema de pensiones más justo y sostenible. Con estos aumentos, se intenta garantizar que las prestaciones mínimas no solo mantengan su poder adquisitivo, sino que alcancen niveles que permitan a los beneficiarios vivir con dignidad. Las personas que perciben pensiones de viudedad e incapacidad permanente serán algunas de las más beneficiadas por estas medidas con las subidas señaladas anteriormente.