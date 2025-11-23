Si naciste entre 1960 y 1970 hay noticias para ti de la Seguridad Social y son muy buenas

Entrados en la segunda mitad de la década, miles de españoles se encuentran ante una etapa decisiva de sus vidas: la jubilación. Para quienes nacieron entre 1960 y 1970, este año 2025 no es sólo uno más en el calendario, ya que puede que sea el momento de comenzar a planificar con más certeza la salida del mundo laboral. La Seguridad Social ha confirmado novedades relevantes para este grupo de población que podrían traducirse en beneficios concretos, tanto en términos de edad como de condiciones para ese ansiado momento de jubilarse.

Esta noticia llega en un momento clave, cuando muchos ciudadanos de esa generación comienzan a plantearse si podrán jubilarse en breve, cuánto cobrarán y si existe la opción de adelantar su retiro sin grandes penalizaciones. Con los nuevos ajustes del sistema, las respuestas son claras con varias posibilidades tanto para quienes desean jubilarse de manera ordinaria como para los que buscan una salida anticipada, voluntaria o forzosa, siempre y cuando cumplan unos requisitos básicos de cotización. El objetivo de estos cambios es asegurar el equilibrio del sistema de pensiones sin penalizar a quienes han trabajado durante décadas. Por eso, la reforma contempla ventajas para quienes han cotizado de forma constante a lo largo de su vida laboral. Así que si perteneces a la generación del 60 al 70, conviene que tomes nota, porque podrías estar a las puertas de una jubilación más próxima de lo que imaginabas, y con el 100% de tu pensión garantizada.

Si naciste entre 1960 y 1970 la Seguridad Social tiene noticias para ti

A partir de 2025, la Seguridad Social activa una nueva estructura en la edad de jubilación que afecta directamente a los nacidos en la década de los 60 y principios de los 70. Esta reforma incluye dos opciones de retiro ordinario: jubilarse a los 66 años y 6 meses sin necesidad de requisitos adicionales, o hacerlo a los 65 años siempre que se hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Esta segunda opción se presenta como la más ventajosa para quienes empezaron a trabajar pronto y han mantenido una vida laboral prolongada.

Así, por ejemplo, una persona nacida en 1960 podrá jubilarse de forma ordinaria en 2025 si ha alcanzado el mínimo de cotización exigido. En caso de no haberlo hecho, deberá esperar hasta 2027 para poder jubilarse sin recortes en su pensión. Esta progresión se mantiene para los siguientes años: quienes nacieron en 1961 podrán retirarse en 2026 si cumplen con el requisito de cotización, y así sucesivamente hasta llegar a los nacidos en 1970, que podrán jubilarse en 2035 si cuentan con la cotización mínima, o en 2037 si no la alcanzan.

La jubilación anticipada: otra posibilidad para quienes tienen suficiente tiempo cotizado

Pero no todo se limita a la jubilación ordinaria. Para aquellos que desean poner fin a su etapa laboral antes de tiempo, también existen buenas noticias. La Seguridad Social contempla dos tipos de jubilación anticipada: la voluntaria y la forzosa. Ambas pueden aplicarse incluso cuatro años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumpla con la cotización exigida de al menos 38 años y 3 meses.

Esto quiere decir que una persona nacida en 1962, por ejemplo, podría jubilarse ya en 2025 de forma anticipada si cumple ese requisito. En el caso de la jubilación voluntaria, la edad mínima sería de 63 años, y para la forzosa, podría ser incluso menor, dependiendo del caso y de la situación laboral concreta del trabajador. De esta manera, la reforma no solo ofrece flexibilidad, sino también opciones realistas para quienes llevan toda una vida cotizando y sienten que ya es momento de dar paso a una etapa más tranquila.

Cómo saber en qué año puedes jubilarte según tu fecha de nacimiento

La tabla publicada por la Seguridad Social permite hacer un cálculo muy aproximado sobre cuándo podrá jubilarse cada persona nacida entre 1960 y 1970. Todo depende, claro está, de si se cumplen los años de cotización necesarios. Si tienes dudas sobre tu situación, estos son los escenarios más comunes:

Nacidos en 1960 : jubilación en 2025 si tienes 38 años y 3 meses cotizados; en 2027 si no los tienes.

: jubilación en 2025 si tienes 38 años y 3 meses cotizados; en 2027 si no los tienes. Nacidos en 1961: j ubilación en 2026 o en 2028, según el mismo criterio.

ubilación en 2026 o en 2028, según el mismo criterio. Nacidos en 1962: en 2027 o en 2029, y así sucesivamente.

El patrón es claro: dos años de diferencia entre quienes alcanzan la cotización mínima y quienes no. La ventaja es significativa, ya que implica poder retirarse antes y con el 100% de la pensión. Además, el sistema mantiene su coherencia y ofrece previsibilidad, lo que permite a cada trabajador hacer sus propios cálculos y tomar decisiones con antelación.

Lo que viene en 2026 y 2027: cambios graduales, pero importantes

Aunque las buenas noticias son evidentes en 2025, los próximos años también traerán novedades. En 2026, se mantendrá la posibilidad de jubilarse a los 65 años con 38 años y 3 meses cotizados. Sin embargo, para quienes no alcancen este tiempo de cotización, la jubilación ordinaria se retrasará hasta los 66 años y 10 meses, acercándose a los 67 años como edad de referencia general.

El cambio más significativo llegará en 2027: quienes deseen jubilarse con 65 años deberán haber cotizado 38 años y 6 meses, es decir, tres meses más que hasta ahora. Quienes no lo hayan conseguido tendrán que esperar hasta los 67 años, marcando así el máximo establecido por la reforma. Esta tendencia hacia un retraso progresivo busca reforzar la sostenibilidad del sistema sin perjudicar a los trabajadores más constantes.