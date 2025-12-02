El INSS lo hace oficial: ésto es lo que va na subir las pensiones máximas y mínimas en 2026

Las pensiones contributivas subirán en 2026 un 2,7%. A partir del próximo 1 de enero, los beneficiarios de una pensión de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad y en favor de familiares verán cómo se incrementa su nómina mensual entre 30 y 90 euros al mes. También suben las pensiones máximas y aún falta por conocer cuál será el incremento de las mínimas, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Consulta todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones máximas y mínimas en 2026.

El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el pasado viernes 28 de noviembre el dato adelantado de la inflación del mes de noviembre, y con el mismo 3% en la mano ya se puede hacer la media del IPC anual necesario para dictaminar la subida de las pensiones en 2026. La variación media de la inflación entre el pasado diciembre de 2024 y este noviembre ha dicho, conforme dicta la Ley 20/2021, que las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social subirán un 2,7% a partir del 1 de enero.

Así que el próximo 12 de diciembre el INE hará oficial el dato de la inflación del mes de noviembre y en el último Consejo de Ministros del año se aprobará la subida de las pensiones. Así que en la próxima nómina de las pensiones, los 9,4 millones de pensionistas que reciben más de 10 millones de pensiones contributivas podrán tener una subida de entre 30 y 90 euros mensualmente. Con esta subida del 2,7%, las pensiones medias del sistema subirán hasta 498 euros anuales y la pensión media de jubilación, que reciben 6,6 millones de personas, tendrá un incremento de 572 euros adicionales.

Las pensiones máximas y mínimas en 2026

Esta subida de las pensiones contributivas también conlleva una subida de la pensión máxima del sistema, que incluso subirá 0,115 puntos porcentuales, conforme dice la última ley de reforma de las pensiones. Así que la subida a partir de 2026 será de 2,815%.

De esta forma, la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social, que es de 3.267,60 euros repartidos en 14 pagas (45.746,40 euros brutos), llegará hasta los 3.356 euros, que al repartirlos en 12 pagas ordinarias más dos extras en verano y Navidad se quedan en casi 47.000 euros anuales.

Pensión máxima: 3.267,60 euros en 2025 – 3.356 euros en 2026.

Las pensiones mínimas también se incrementarán en 2026, pero de momento desde la Seguridad Social no se han pronunciado sobre este incremento, que fue del 6% en 2025. Lo que sí se sabe es que las pensiones mínimas de jubilación para mayores de 65 años con un cónyuge a cargo se incrementarán, además de un 2,7%, para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 1,5 del umbral de riesgo de pobreza. Todo ello con el objetivo de que esta pensión mínima de jubilación llegue en 2027 a los 16.500 euros anuales, que son 1.178,5 euros al mes por catorce pagas.

Por lo que respecta al resto de las pensiones mínimas, las de viudedad serán iguales a la cuantía de la pensión mínima de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo. El resto, además de un 2,7%, se incrementarán adicionalmente en un porcentaje equivalente al 50% de los porcentajes resultantes del incremento adicional de la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo referenciado al umbral de riesgo de pobreza indicado.

Así quedarán las pensiones en 2026

El resto de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social subirán de esta manera con el incremento del 2,7% que llega en 2026: